Gabon: « La grave contrevérité du ministre des Affaires étrangères » selon Nestor Bingou

L'intervention du Ministre gabonais en charge des Affaires étrangères sur les antennes de RFI n'avait laissé personne indifférent.Interviewé par Christoph Boisbouvier sur l'actualité politique du pays,il avait affirmé que la tournée dite républicaine de Brice Laccruche Alihanga était de sa propre initiative et que c'était bien dommage". Ce qui n'est pas du goût de Nestor Bingou, Magistrat, Ancien Procureur de la République.

Dans une interview accordée à Radio France Internationale (RFI), le Ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Billy BI NZE, a reconnu que la tournée républicaine effectuée par Monsieur Brice Laccruche Alihanga a été prise à sa propre initiative. Nous aimerions croire que Monsieur le Ministre, par ce propos, n'avait simplement que la noble intention de distraire son interlocuteur, en masquant la vérité. Ce qui serait une blague de mauvais goût pour le peuple gabonais. L'éthique républicaine devrait d'ailleurs l'emmener immédiatement à retirer une telle affirmation de son interview car, la justification de celle-ci conduirait inexorablement à la conclusion que :

D'une part, le peuple gabonais court un grand danger dans un pays où aucune autorité n'a plus le contrôle de quoi que ce soit, pas même les services de renseignement, et partant, toute l'institution militaire. Le Gabon serait alors devenu un pays où tout aventurier impétueux peut surgir de nulle part et mettre aux pas les institutions de la République, par une seule profession de foi, sans document administratif justifiant son aventure. Une telle hypothèse est inenvisageable dans une République digne de ce nom. Si tant est qu'elle a pu se réaliser dans notre pays, il y a alors des raisons d'en appeler immédiatement à la vigilance de la Communauté Internationale. Le peuple gabonais serait alors au bord d'une crise sécuritaire grave. Nous comprenons mieux pourquoi notre pays a désormais des pirates d'eau douce.

D'autre part, l'affirmation du Ministre des Affaires étrangères alimenterait à nouveau l'hypothèse d'un sosie à la tête du Gabon, car c'est bien Monsieur Ali Bongo Ondimba que le peuple gabonais croyait avoir vu au stade de Nzeng Ayong, donnant caution à la tournée républicaine de Monsieur Brice Laccruche Alihanga. Or, les propos du Ministre des Affaires étrangères nous renseignent que Monsieur Ali Bongo Ondimba n'était nullement informé de l'aventure de son Directeur de Cabinet. Ce qui peut être une hypothèse plausible, puisque nous n'imaginons pas, que mis au courant d'une telle imposture, le Chef de l'Etat n'aurait pas immédiatement ramené son collaborateur à l'ordre.

L'affirmation du Ministre des Affaires étrangères, conduit alors à la conclusion que celui qui était au stade de Nzeng Ayong n'était pas Monsieur Ali Bongo Ondimba. Mais, qui était-il et où est alors Monsieur Ali Bongo Ondimba ? Nous osons simplement croire qu'il ne s'agit là que d'une contrevérité du Ministre des Affaires étrangères, car l'hypothèse contraire ne devrait même jamais traverser notre subconscient, parce que nous sommes une République et un Ministre des Affaires étrangères ne peut se permettre de telles dérives verbales sur les ondes d'une chaîne de radio internationale. Nous sommes malheureusement obligés de constater une fois de plus, et peut-être de trop, qu'il a encore manqué une occasion en or de se taire. C'est dommage.