Congo-Kinshasa: La bibliothèque Karibuni célèbre ses 20 ans au service de l'étude et de la formation

Espace d'étude et de formation ouvert à toute personne qui veut approfondir ses connaissances, la bibliothèque Karibuni souffle sur ses 20 bougies.

Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, la bibliothèque Karibuni a organisé, le samedi 11 janvier 2020 dans sa salle de lecture située au n° 48 C de l'avenue de la Justice, à Gombe, une série d'activités dont le concours Qui suis-je, le jeu Crayon coopératif, les saynètes.

Prenant la parole devant animateurs, lecteurs, amis de la bibliothèque et autres invités, le chargé de formation de renforcement des capacités à cet espace de lecture, le professeur Bruno Kaimwa Maneno, a appelé les uns et les autres à repenser chacun la place du livre dans la société. Une façon pour lui de souligner l'importance de cet outil d'aide à la connaissance et au savoir.

Pour sa part, la coordinatrice de cette bibliothèque, Bernadette Moreau, est revenue sur la genèse de cet espace d'études et de formation qui s'adresse aux étudiants et aux chercheurs des niveaux supérieurs, et plus spécialement aux enseignants soucieux d'actualiser leur formation et leurs cours.

À l'en croire, la bibliothèque Karibuni est un projet de l'Institution Thérésienne, Association Internationale de laïcs, fondée en 1911. Son but principal est de favoriser le dialogue entre la foi et la culture, et parvenir ainsi à la promotion de la personne dans son intégralité.

Activités à Karibuni

La bibliothèque Karibuni s'organise en trois volets, à savoir la consultation en salle, la formation et l'animation à la lecture.

Pour le volet Formation, la bibliothèque offre des ateliers de formation, adressés à toute personne soucieuse d'approfondir des sujets en relation avec l'étude, la recherche, le recyclage pédagogique ainsi que des sujets de l'actualité culturelle.

Concernant le volet Animation à la lecture, Karibuni organise des bibliothèques de quartier et activités d'animations à la lecture avec des enfants et des jeunes de différentes communes de Kinshasa, notamment à Bumbu, Selembao et Kintambo. Ces activités sont possibles grâce à un groupe de jeunes, les VBK (Volontaires de la Bibliothèque Karibuni) ayant un souci de transmettre le goût de la lecture aux autres.

La bibliothèque offre aussi des formations d'animateurs et d'animatrices à la lecture sur demande des groupes intéressés.

En plus d'animations à la lecture et d'ateliers de renforcement des capacités comme l'a souligné Barnabé Mombula, membre de cette bibliothèque, Karibuni organise d'autres activités telles que les jeux et spécialement les jeux coopératifs qui constituent une pédagogie pour la paix. L'objectif de ces jeux coopératifs est, notamment, de favoriser le vivre ensemble, la cohésion du groupe, les interactions.

La bibliothèque est ouverte les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 12h à 19h et le jeudi de 15h à 19h. L'abonnement est fixé à 8.000 FC pour 12 mois ou 5.000 FC pour 6 mois. L'abonnement donne droit à la consultation des documents sur place, au prêt des romans, à la navigation sur cédéroms (scientifiques et cours de langue) et sur Internet (renseignements complémentaires sur place).