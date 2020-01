Soudan: Hamdouk - Le Partenariat avec la composante militaire progresse régulièrement

Khartoum — Lors d'une Conférence de Presse Conjointe qu'il a tenue Mercredi Matin avec le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, le Premier ministre, le Dr Abdalla Hamdouk, a souligné que le Modèle Soudanais, qui se Fonde sur le Solide Partenariat entre les Composantes Militaires et Civiles, progresse régulièrement vers la Construction et la Fourniture d'une Expérience Solide qui profitera aux pays de la Région et au reste du Monde.

Il a apprécié les efforts déployés par les Forces armées Soudanaises (FAS) et les Forces de Soutien Rapide (FSR) pour faire avorter la Sédition Constatée Mardi au Soudan, lorsqu'elles ont repoussé un Groupe de Forces Insurgées du Service Général des Renseignements.

Il a souligné que ce qui s'est passé était une Sédition qui visait à ouvrir la Voie au Progrès du Peuple Soudanais et à sa Décision d'Etablir une Démocratie Ferme.

Le Dr Hamdouk a renouvelé sa Confiance dans les FAS et leurs capacités et a souhaité la Miséricorde pour les âmes de ces Martyrs qui ont Sacrifié leur Vie pour la Stabilité et le Progrès de la Patrie et souhaite un Prompt Rétablissement aux Blessés.