Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite - Les clubs ponténégrins appelés à convaincre

Respectivement, septième, douzième et treizième à l'issue de la phase aller du championnat national Ligue 1, V Club Mokanda, Nicocoyé et l'AS Cheminots, trois représentants de la Ligue départementale de football de Pointe-Noire, sont contraints de faire leur mieux à la phase retour pour se maintenir.

Alors que la phase retour et décisive du championnat national Ligue 1 démarre le 23 janvier sur l'ensemble du territoire national, les équipes de Pointe-Noire mal côtées sont appelées à doubler des efforts sur le terrain pour se maintenir en Ligue1. Niconicoyé et V Club entament la phase retour hors de leurs installations et notamment à Brazzaville. Le premier sera reçu le 25 janvier par Interclub et le second, le jour d'après, par Diable noirs. L'AS Cheminots accordera son hospitalité à la Jeunesse sportive de Talangaï, deuxième au classement général du championnat à la fin de la phase aller.

Les trois clubs ponténégrins qui n'ont pas convaincu leur public en phase aller sont obligés de reconquerir leur public. D'ailleurs, V Club Mokanda qui a pu se placer en tête du championnat pendant deux journée n'a pas eu des arguments nécessaires pour se maintenir avant de se faire basculer par les plus grands clubs. A la fin de cette phase aller, le meilleur club de Pointe-Noire s'est classé septième sur quatorze équipes engagées. Cependant, sur trente-neuf points susceptibles, les V Clubiens n'ont validé que dix-huit. De leur côté, Niconicoyé et l'AS Cheminot qui ont joué les derniers rôles en phase aller en se plaçant respectivement douzième avec douze points et treizième avec huit points sont obligés de fournir plus d'effort pour pouvoir conserver les trois places de Pointe-Noire après la relégation les deux dernières saisons de la Mancha, Munisport et Nathaly's.