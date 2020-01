Congo-Kinshasa: Participation économique des femmes - La RDC parmi les pays réformateurs

Quarante économies ont entrepris soixante-deux réformes juridiques pour faire progresser la participation économique des femmes indique l'étude « Les Femmes, l'Entreprise et le Droit 2020 » publiée par la Banque mondiale le mardi 14 janvier.

L'étude analyse cent quatre-vingt-dix économies pour étudier la manière dont les lois affectent les femmes aux différentes étapes de leur vie professionnelle et en se concentrant sur les lois applicables dans la principale ville économique du pays. Elle couvre les réformes entreprises de juin 2017 à septembre 2019 dans huit domaines associés à l'émancipation économique des femmes.

Les domaines du Travail et du Mariage, explique la Banque mondiale, ont fait l'objet de nombreuses réformes, notamment dans l'adoption de lois visant à protéger les femmes contre la violence. « Au cours des deux dernières années, huit économies ont promulgué pour la première fois une législation en matière de violence domestique. Sept économies disposent désormais de nouvelles protections juridiques contre le harcèlement sexuel au travail. Douze économies ont amélioré leurs lois dans le domaine de la Rémunération, en levant les restrictions relatives aux industries dans lesquelles les femmes peuvent travailler, les postes qu'elles peuvent occuper et leurs heures de travail », indique la Banque mondiale.

En Afrique subsaharienne, onze économies ont mis en œuvre seize réformes dans sept domaines. Selon la Banque mondiale, la République démocratique a introduit des prestations de maternité au titre de son régime de protection sociale. Le congé de maternité est désormais payé par le gouvernement au lieu de l'employeur. Le pays a également uniformisé l'âge de la retraite à 60 ans pour les femmes et les hommes et a établi des crédits de pension pour les périodes de garde d'enfants.

En Côte d'Ivoire, les conjoints ont désormais des droits égaux pour posséder et gérer des biens. Le Mali a adopté des réformes sur la non-discrimination en matière d'emploi. São Tomé-et-Príncipe a adopté un nouveau code du travail pour satisfaire aux demandes du marché de l'emploi et aligner les lois sur les normes internationales. Le Soudan du Sud a adopté ses premières dispositions relatives au droit du travail depuis l'indépendance.

Réformes les plus populaires

À l'échelle mondiale, indique l'étude, les réformes les plus populaires ont concerné la Parentalité, avec seize économies qui ont adopté des changements positifs dans ce domaine. Parmi ces réformes figuraient la prolongation du congé de maternité payé accessible aux mères, l'introduction d'un congé de paternité rémunéré et l'interdiction de licencier des employées pendant leur grossesse. Pour atteindre l'égalité entre les genres, indique la Banque mondiale, il faut une volonté politique affirmée et des efforts concertés, notamment par les gouvernements, la société civile et les organisations internationales. Toutefois, explique la Banque, les réformes législatives et réglementaires peuvent servir de catalyseur important pour améliorer la vie des femmes ainsi que celle de leur famille et leur communauté.

L'étude « Les Femmes, l'Entreprise et le Droit » ne mesure que les lois et réglementations formelles qui régissent l'aptitude d'une femme à travailler ou à créer son entreprise- les normes et les pratiques ne sont pas prises en compte. Le score moyen mondial était de 75,2, ce qui, selon la Banque mondiale,constitue une légère amélioration par rapport au score de 73,9 enregistré deux ans plus tôt. Toutefois, indique-t-on, il reste encore bien du travail à faire car, dans de nombreux pays, les femmes n'ont qu'une fraction des droits reconnus aux hommes, ce qui entrave leurs possibilités en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Les huit domaines couverts par l'étude sont structurés autour des interactions des femmes avec le droit tout au long de leur carrière : Mobilité, Travail, Rémunération, Mariage, Parentalité, Entrepreneuriat, Actifs et Retraite.

Pour la Banque mondiale, des réformes sont requises d'urgence dans le domaine de la Parentalité, qui a obtenu un score moyen de 53,9 seulement. Dans près de la moitié des économies qui prévoient une forme quelconque de congé de maternité payé, note l'étude, il incombe à l'employeur de le financer, de sorte qu'il est plus onéreux d'employer des femmes. Pourtant, poursuit l'étude, un congé de maternité rémunéré peut améliorer la rétention du personnel féminin, réduisant ainsi le coût de rotation du personnel et stimulant la productivité. Ces avantages à long terme l'emportent souvent sur les coûts à court terme pour les employeurs, selon l'étude. Sur les dix économies ayant marqué le plus de progrès, six se situent dans la région Moyen-Orient et en Afrique du Nord, trois en Afrique subsaharienne et une en Asie du Sud. Si la région Moyen-Orient et Afrique du Nord affiche des progrès considérables, souligne l'étude, elle demeure aussi celle qui présente le plus de potentiel d'amélioration. Huit pays ont désormais un score de 100, le Canada ayant rejoint la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède grâce à une récente réforme du congé parental.