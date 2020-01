Gabon: LIBREVILLE/MOANDA - L'ONG DrépaZéroCytose Gabon sensibilise

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon poursuit ses activités de sensibilisations au sein des établissements scolaires. Les élèves du Cours Secondaire Ambourhouet de Libreville et ceux du Lycée Technique de Moanda ont été sensibilisés et entretenus sur le dépistage de la drépanocytose. Les différents membres de cette Ong se sont déployés dans la ville capitale du Gabon et Moanda, la ville minière, ce vendredi 10 Janvier.

Attentifs aux explications des membres de l'DrépaZéroCytose Gabon, les apprenants du Cours Secondaire Ambourhouet de Libreville et ceux du Lycée Technique de Moanda ont pris des notes sur le dépistage relatif à la drépanocytose. Responsables et enseignements de ces différents établissements ont accompagné leurs élèves. Au cours Secondaire Ambourhouet(CSA), l'on a noté l'engouement des milliers de lycéens. Pour certains d'entre eux, cette rencontre est plus que bénéfique." Nous avons été entretenu sur la drépanocytose. Je sors de cette rencontre avec une connaissance de plus. Je peux en parler aisément au quartier et aux amis qui sont d'autres établissements. C'est une bonne chose, car j'ai aimé. Il faut que ce genre de sensibilisation s'élargissent. Nous sommes souvent malades parce que nous sommes ignorants de certaines choses "témoigne une des élèves du CSA.

La rencontre du Cours Secondaire Ambourhouet a donné satisfaction, non seulement aux élèves, mais surtout à certains enseignants qui sont épris de connaissances. Ils souhaitent d'ailleurs que ce genre d'initiatives se perpétuent, même au sein d'autres établissements. « Mon peuple périt faute de connaissances, nous disent les Saintes Écritures. Il faut bien que nos élèves apprennent déjà, ce qu'est la drépanocytose. C'est la raison pour laquelle je prends du plaisir à les accompagner et surtout à veiller à ce qu'ils prennent des notes » explique un enseignant.

Au Lycée Technique de Moanda, les élèves ont eux aussi suivi avec beaucoup d'intérêts, les explications des membres de l'Ong sur la drépanocytose. Satisfaite, le Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet, la présidente de ladite Ong compte poursuivre son activité. Pour elle, il y a plus du plaisir à donner qu'à recevoir. Aussi, informe-t-elle que cette semaine « nous allons nous concentrer sur la sensibilisation et le dépistage de la drépanocytose au sein la communauté musulmane de la commune de Franceville prévue pour ce Samedi 18 Janvier 2020 ».Les sensibilisations et le dépistage sur la drépanocytose se poursuivent pour que personne n'en ignore. C'est aussi là, un des combats que mènent le Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet et son ONG DrépaZéroCytose Gabon