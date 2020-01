Gabon: Une trêve de trois ans pour réformer l'administration publique

Le rapport du forum de la Fonction publique a été remis officiellement au premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, par la ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle chargée du Dialogue social, Madeleine Berre, en présence des partenaires sociaux

. Plateforme de réflexion, de concertation et d'échanges entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le premier forum de la Fonction publique s'est tenu à Libreville du 8 au 10 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement ;Julien Nkoghé Békalé a sollicité une trêve sociale sur une période de trois ans durant laquelle, les différentes parties devront se concentrer sur les actions à mettre en œuvre dans le calme et la sérénité, la paix civile et la paix sociale. Les partenaires sociaux pourront également relayer et expliquer le sens des différentes réformes et susciter l'adhésion au changement." Il faut dialoguer tous les jours, dialoguer toutes les secondes, dialoguer toutes les minutes, dialoguer toutes les heures", a déclaré le Premier ministre du gouvernement gabonais Julien Nkoghe Bekale.

Le gouvernement Nkoghé Békalé entend doter le pays d'une Fonction publique capable de porter l'ambition du Gabon émergent et de mettre les agents publics dans de meilleures conditions de vie et de travail. Le rapport sera remis dans les prochains jours au président de la République, Ali Bongo Ondimba.