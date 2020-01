Algérie: Impératif d'opérer une transition totale vers la communication numérique avant la fin du premier semestre 2020

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a mis l'accent, mercredi à Alger, sur l'impératif d'opérer une "transition totale" vers la communication numérique avant la fin du premier semestre 2020, pour "la préservation de la souveraineté de l'Algérie dans ce domaine".

"Je voudrais insister sur un axe fondamental dans le programme du gouvernement, en l'occurrence la transition, dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, vers la communication numérique", a indiqué le ministre dans une allocution à l'occasion de la célébration du 8ème anniversaire de création de la radio "Jil FM" au Centre culturel de la Radio algérienne "Aissa-Messaoudi".

"Nous sommes tenus par des délais et des engagements internationaux pour réaliser une transition totale vers la communication numérique avant la fin du premier semestre 2020", a-t-il précisé.Le ministre a réitéré, par la même, son engagement à œuvrer à la protection de la corporation de la presse et à la défense des droits des journalistes, et ce dans le cadre "d'une action consensuelle commune visant à atteindre l'objectif escompté, en étant au service de l'Algérie".

"La lutte contre +la pollution médiatique sur les réseaux sociaux ne peut être menée que par l'application des lois régissant la profession, le respect de la vie privée et le professionnalisme du journaliste dans l'accomplissement de son travail au quotidien", a-t-il soutenu.Pour sa part, le directeur général de la Radio algérienne, Djamel Senhadri a mis en avant "le rôle important des jeunes dans la garantie de la transition vers une Algérie nouvelle", éstimant que l'expérience de la station "Jil FM" est couronnée de succès tout au long des différentes étapes franchies, ces dernières années, par l'Algérie ".