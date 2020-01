Afrique: Préparatifs Chan 2020 - Les pays d'Afrique centrale se mesurent avec ceux de l'Ouest

La République démocratique du Congo(RDC), la République du Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée Conakry participent, du 16 au 19 janvier à Kinshasa, au Tournoi international de football du Congo dénommé Tifoco.

Cette compétition dont les arbitres centraux viendront du Qatar et de la Russie ; les arbitres assistants du Rwanda et du Gabon et les arbitres protocolaires de la RDC permettra aux équipes participantes de se mettre en jambe et d'affûter leurs armes à environ deux mois du Championnat d'Afrique des nations(Chan). C'est un véritable moment d'échange de connaissance et de partage entre les acteurs du football africain.

Les trois pays qualifiés à la sixième édition du Chan, Cameroun 2020, à savoir le Congo, la RDC et la Guinée profiteront sans nul doute de cette grand-messe du football afin de non seulement booster leur effectif mais aussi de procéder aux dernières retouches, afin de faire le déplacement du Cameroun, en avril, avec des équipes dynamiques et ambitieuses.

Le Congo qui vise haut pendant le Chan souhaite jouer la finale de cette première édition de Tifoco, le 19 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa. Pour leur troisième participation au Chan, les Congolais ambitionnent, en effet, de franchir un palier car lors de la première édition en Afrique du Sud, en 2014, ils étaient éliminés au premier tour. Au Maroc en 2018, les Diables rouges atteignaient les quarts de finale avant d'être sortis aux tirs au but par la Libye.

Le Chan est prévu du 4 au 25 avril de l'année en cours, au Cameroun. Seize pays prendront le départ de cette phase finale avec pour objectif principal la succession du Maroc (tenant du titre et qualifié à la phase finale) au trône ou chercher coûte que coûte une place au podium. Parmi les challengers du Maroc, nous avons les pays comme le Cameroun, la RD Congo, le Mali, la Guinée, le Togo, le Congo, le Burkina Faso, la Tunisie, le Zimbabwe, le Niger, la Zambie, l'Ouganda, le Rwanda, la Namibie et la Tanzanie.