Congo-Brazzaville: Alerte sanitaire - Des germes dépistés dans les produits congelés

A la suite de la circulaire de la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, adressée aux responsables des formations sanitaires du pays faisant état du dépistage de la présence de la Salmonella enterica ser. Enteritidis et de la Salmonella enterica ser. Infantis dans les ailes et cuisses de poulets congelés vendus au Congo, la direction départementale de la Santé de Pointe-Noire prévoit une réunion au courant de la semaine.

Aubierge Victoire-Kimpamboudi Matondo, directrice départementale de la santé de Pointe-Noire qui a été intérrogée sur la question par la presse locale a confirmé cette réunion et confié que des mesures vont être prises. «Nous avons déjà écrit au préfet. D'ici peu, nous auront une réunion pour pouvoir procéder à des contrôles dans la ville, saisir ces produits, les mettre en quarantaine et les brûler. C'est le devoir de notre ministère d'informer et de protéger la population», a-t-elle déclaré.

La Salmonella enterica ser. Enteritidis et de la Salmonella enterica ser. Infantis ont été dépistées par le Rasff (Rapid alert system for food and feed/Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en français) précisément dans les ailes de poulets congelés de la marque «Wispasz, en distribution au Congo. Ces germes sont à l'origine des maladies diarrhéiques. Dans la circulaire, la ministre de la Santé a attiré l'attention des professionnels de la santé « d'approfondir l'anamnèse chez les patients présentant une symptomatologie en lien avec une éventuelle consommation de ces aliments déclarés impropres à la consommation ». Notons que l'alerte sur la présence de ces germes au Congo a été donnée au ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation par la délégation de l'Union européenne.