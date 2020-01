Cote d'Ivoire: Siandou Fofana - "La place du président Henri Konan Bédié est auprès de son frère et du Rhdp et nulle part ailleurs"

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a procédé le samedi 11 janvier 2020 à la place Madêgbê de Séguéla à l'investiture de la coordination du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) du Worodougou .

Cette cérémonie qui a drainé du beau monde a été l'occasion pour le chef de la délégation, le ministre Siandou Fofana au nom du président du RHDP, le président Alassane Ouattara, le président du directoire du RHDP, Amadou Gon Coulibaly et du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo de féliciter les coordinateurs régionaux et associés pour le choix porté sur leurs personnes.

Il a invité les militants à un engagement sans failles pour qu'au soir du scrutin présidentiel d'octobre 2020, le Worodougou enregistre le meilleur score en Côte d'Ivoire .

" Ici, nous ne doutons pas que 2020 sera une année électorale où, le RHDP montrera sa force de frappe et ici dans le Worodougou, nous n'attendons pas 90 %, nous attendons 99,99 %, parce qu'on ne peut pas avoir une équipe avec des joueurs aussi talentueux pour qu'on ait un score qui ne soit pas le meilleur score du pays " , a-t-il indiqué, faisant référence au président de l'Assemblée nationale Amadou Soumahoro et au ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, Originaire de la région et porte-flambeaux du RHDP dans le Worodougou en qui il a dit toute sa confiance pour l'atteinte de cet objectif.

" En 2020, nous devons gagner et assurer la paix à notre pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant ", a-t-il ajouté.

Il a exhorté les militants du RHDP en octobre 2020 à donner raison au Président Ouattara en suivant le choix qu'il aura opéré et lui donner une majorité écrasante à tout point de vue « pour que le RHDP soit le parti le plus fort, le plus dynamique et que nous continuons de faire progresser notre pays pour atteindre un point d'émergence afin que la Côte d'Ivoire soit le levain de l'Afrique de l'ouest et de toute l'Afrique entière .

C'est pourquoi, il a tenu à rassurer les populations de Worodougou quant à l'organisation de l'élection présidentielle. " Les querelles de crochet que vous attendez, on veut vous faire peur . Il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, il n'aura rien en Côte d'Ivoire car, le président Alassane Ouattara qui rime avec la stabilité en Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour que le scrutin se déroule dans un climat apaisé " a-t-il rassuré.

Répondant aux oiseaux de mauvais augures qui racontent çà et là qu'il a trahi le PDCI-RDA, l'ex-cadre du parti du président Henri Konan Bédié a tenu à donner sa part de vérité.

" Si moi, Fofana Siandou, j'ai quitté le Pdci pour venir au Rhdp, c'est parce que je sais que c'est Bédié qui a créé le Rhdp avec Alassane Ouattara et que les autres veulent le détourner pour aller faire autre chose. Nous qui connaissons la vérité, nous avons décidé de marcher dans la vérité en suivant Alassane Ouattara. Je perpétue ainsi l'œuvre de paix, de développement, de construction inlassable du Président Félix Houphouët-Boigny " , a-t-il révélé , ajoutant que la place du président Henri Konan Bédié est auprès de son frère et du RHDP et nulle part ailleurs .

Avant de demander aux chefs et aux guides religieux de tout mettre en œuvre pour rapprocher les deux hommes pour le bonheur de la grande famille des houphouëtistes.

Bouaké Fofana : « Le Worodougou reste et restera ADODOUGOU»

Le président de cette coordination du RHDP du Worodougou Bouaké Fofana, a traduit toute sa reconnaissance à la haute direction du parti pour l'honneur qui lui est faite d'être choisi comme premier responsable opérationnel du parti dans la région.

Tout en soutenant que le RHDP est le parti qui va faire entrer la Côte d'Ivoire dans l'émergence et va tracer sa voie vers un développement harmonieux dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale , Bouaké Fofana a au nom de la population du Worodougou réitéré le soutien sans failles de la population du Worodougou au président Alassane Ouattara " comme hier, le Worodougou reste et restera ADODOUGOU (Village d'Ado en malinké) et le Worodougou attend en ordre de bataille les orientations du président du parti et rassure le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'une victoire éclatante du RHDP en 2020 " a-t-il rassuré , ajoutant qu'en 2020; le Worodougou va démontrer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde que le RHDP reste le premier grand parti de Côte d'Ivoire .

Il a exhorté la jeunesse à ne pas se laisser tenter par des chants de sirène car, " le parti qui peut satisfaire les jeunes, c'est le RHDP "

Le maire de la commune de Séguéla , Diomandé Lassina, délégué communal du RHDP, le conseiller spécial du PAN, Vassamba Diomandé et le député de Séguéla commune, Mamadou Diomandé, coordinateur associé du RHDP tout en soutenant que le Worodougou est le bastion imprenable du RHDP ont rassuré la direction du parti que les soldats sont prêts pour faire de l'année 2020, une année de victoire pour la présidentielle d'octobre 2020 .