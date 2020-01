Afrique: Promotion économique de la femme - 16 réformes initiées en Afrique Subsaharienne entre 2017 et 2019

La Banque mondiale a publié le 14 janvier dernier, une étude portant sur les Femmes, l'Entreprise et le Droit 2020. Une étude qui mesure 190 économies pour étudier la manière dont les lois affectent les femmes aux différentes étapes de leur vie professionnelle et en se concentrant sur les lois applicables dans la principale ville économique du pays.

Selon la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, onze économies ont mis en œuvre 16 réformes dans sept domaines.

« La République démocratique du Congo a introduit des prestations de maternité au titre de son régime de protection sociale et elle a uniformisé l'âge de la retraite. En Côte d'Ivoire, les conjoints ont désormais des droits égaux pour posséder et gérer des biens. Le Mali a adopté des réformes sur la non-discrimination en matière d'emploi. São Tomé-et-Príncipe a adopté un nouveau code du travail pour satisfaire aux demandes du marché de l'emploi et aligner les lois sur les normes internationales. Le Soudan du Sud a adopté ses premières dispositions relatives au droit du travail depuis l'indépendance », renseigne l'institution.

Elle souligne que sur les dix économies ayant marqué le plus de progrès, six se situent dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, trois en Afrique subsaharienne et une en Asie du Sud.

L'étude révèle que si la région Moyen-Orient et Afrique du Nord affiche des progrès considérables, elle demeure aussi celle qui présente le plus de potentiel d'amélioration. Huit pays ont désormais un score de 100, le Canada ayant rejoint la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède grâce à une récente réforme du congé parental.