Cote d'Ivoire: Eaux et forêts - Le rapport risque 2019 du ministère rendu public

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'Agence de Notation Bloomfield Investment Corporation en octobre 2019, pour la production d'un rapport risque secteur eaux et forêts. Et l'agence Bloomfield a restitué, hier, officiellement au ministre des Eaux et Forêts, le premier rapport risque secteur de son département.

Cette séance de restitution, présidée par Stanislas ZEZE, PDG de Bloomfield, a vu la participation de l'administration forestière et des acteurs du secteur, notamment, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ONG, les industriels, etc.

Ce rapport qui met en exergue les facteurs positifs et les facteurs de fragilité qui affectent ou pourraient affecter l'exécution de la Stratégie Nationale de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts, accorde une note de 4.4/10 au ministère, note classée, selon l'échelle de notation, à un niveau de risque modéré.

Notons également que le rapport risque secteur eaux et forêts 2019 constitue la référence en matière d'évaluation de risques et permettra de corriger les points faibles constatés dans la réalisation des activités du Ministère et, bien entendu de renforcer ses points forts.

Ledit rapport sera disponible pour consultation lors de la table ronde pour le financement de la Stratégie Nationale de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts, prévue ce premier trimestre 2020. Cette opération constitue la première étape du développement d'un Indice de Gouvernance des eaux et forêts.

A en croire le ministre Alain Donwahi, le Ministère des Eaux et Forêts a choisi de se faire noter par un prestataire extérieur spécialiste de la notation afin de disposer d'une évaluation impartiale donc crédible de ses performances.