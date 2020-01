Afrique: Africa Eco Race 2020, 6ème étape - L'Australien Matt Sutherland impose sa Ktm lors de la 1ère spéciale Mauritanienne

Après une journée de repos lundi, les concurrents ont passé hier une étape difficile ponctuée d'une liaison de 350 km vers la frontière mauritanienne puis d'une spéciale de 176 km entre Arzmeila et Chami, un village situé sur la route de Nouakchott.

En moto, il s'agit d'un jour historique pour l'Africa Eco Race puisque pour la première fois depuis 12 ans, un Australien remporte la spéciale. Matt Sutherland a imposé sa Ktm devant les Honda et Husqvarna de Giovanni Gritti et Paolo Lucci. Les deux Italiens ont devancé les Polonais Pawel Stasiaczek et Konrad Drabrowski.

Le Français Norbert Dubois a pris la 6ème place au guidon de sa Ktm devant l'Américain Michael Johnson et son compatriote Amaury Baratin et premier de la catégorie Motul Xtreme Rider.

Les Polonais Jacek Czachor et l'Husaberg du Suédois Anders Berglund ont complété le top 10 à 00 :06 :25 du vainqueur. Aucun des trois premiers du général ne figure aux avant-postes de la course du jour puisque Lyndon Poskitt est 12ème, Pal Anders Ullevalseter 15ème et Alessandro Botturi 20ème.

Sur quatre roues, le Tarek Mercedes de Patrick et Lucas Martin s'est adjugé le scratch hier. Les Français ont devancé le camion Iveco des Belges Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et Fris Driesmans, pointé à 00 :02 :29.

Les Scania de Miklos Kovacs, Lazlo Acs et Peter Czegledi, confrontés à des problèmes de coupures de moteur, ont terminé 3ème à 00 :07 :40. Les Hongrois ont devancé leurs compatriotes Karoly Fazekas, Albert Horn et Peter Csakany à 00 :09:37.

En moto lors de l'entrée du rallye en Mauritanie, de nouveaux noms sont apparus en haut du classement de l'étape du jour. Bernard Touzerie et Frédéric Ganache ont placé leur Buggy Optimus en 5ème position devant Alexandre et Eric Coquide sur leur Nissan.

En terminant 7ème, Jacky Leichleiter et Francis Lapp ont obtenu un résultat conforme au potentiel de leur tout nouveau Buggy Mercedes.

Les Français se sont classés devant le camion Man des Belges Noël Essers, Marc Lauwers et Tijs Vranken et le Ginaf des Hollandais Michel Van Velsen et Marco Siemons. Ces derniers entrent dans le top 10 pour la première fois depuis le début de cette édition 2020.

Sander Derikx, pilote solo sur un Ssv Can Am, termine 10ème à 00 :14 :06, alors que les Français Alexandre Debanne et Patrick Lardeau pointent en 14ème position devant l'autre Can Am X3 de Philippe Champigné et Bruno Robin, auteurs de leur premier podium en spéciale dans la catégorie Ssv Xtreme Race.

La galère du jour est à mettre à l'actif d'Yves et Jean Fromont. En 2ème position au général hier matin, le Tarek Mercedes a été contraint de quitter la spéciale en raison d'un problème mécanique.

Dans la catégorie Ssv Xtreme, Benoit Fretin et Cédric Duplé sont toujours leaders

Au classement général auto, camion, Ssv, Igor Bouwens est toujours en tête avec son Iveco devant Patrick Martin à 00 :06 :33 et Miklos Kovacs au volant de son Scania à 00 :16 :19. Dans les différentes catégories, Noël Essers est toujours 3ème chez les camions sur son Man, avec moins de 8 minutes d'avance sur le Scania de Karoly Fazekas.

Tous deux vont devoir se méfier du retour du Tatra de Tomas Tomecek, désormais à moins de 30 minutes. En Auto, Alexey Titov et Dmitry Pavlov sont 2ème avec leur puissant Ford Raptor. Les Russes dominent la catégorie T2 tandis que les Anglais Alex Cole et Emma Osman sont 3ème des Autos et 1er du classement Open avec leur Bowler.

Dans la catégorie Ssv Xtreme, en occupant la 7ème place du général provisoire, Benoit Fretin et Cédric Duplé sont toujours leaders devant Loïc Frebourg et Franck Boulay à plus d'une heure et Patrice Saint Etienne et Jean-Pierre Saint Martin à plus de 2 heures.

Ce mercredi, la spéciale de la 7ème étape entre Chami et Aidzidine longue de 478 km sera le premier gros morceau de cette semaine mauritanienne avec beaucoup de navigation et les premiers cordons de dunes qui pourraient être compliqués à franchir.