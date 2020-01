Sénégal: Champ pétrolier de Sangomar - Le processus d'exploitation lancé

La phase 1 du projet de développement du champ pétrolier Sangomar a été lancée, hier. La mise en production est prévue en début 2023. Cette phase de développement cible 230 millions de barils de pétrole brut.

Signature de l'accord État-Hôte entre le Ministre du Pétrole et des Énergies ; signature par les membres de la joint-venture Woodside, Cairn Energy et Far Ltd de la déclaration de la décision finale d'investissement, puis remise par le Ministre du décret d'exploitation signé par le Chef de l'État, le 10 janvier dernier, au responsable de Woodside.

Cette scène en trois actes marque un tournant décisif dans l'histoire pétrolière du Sénégal. En effet, 16 ans après le début des recherches et six ans après sa découverte, l'exploitation du champ Sangomar situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, dans les eaux des Îles du Saloum, va enfin pouvoir démarrer.

Ceci en fait le premier projet pétrolier offshore du Sénégal. Le premier baril est attendu pour début 2023 avec une estimation de 100.000 barils par jour, soit une cible de 230 millions de barils de pétrole brut pour la première phase.

Pour marquer ce moment d'une pierre blanche, Woodside et ses partenaires de la joint-venture, à savoir Cairn Energy, Far Ltd et Petrosen, ont opté pour une cérémonie sobre qui n'étouffe cependant pas le sentiment de satisfaction de voir ce projet aboutir après « un long et difficile parcours », pour reprendre les mots de Greg Morgan, Vice-président de Woodside Energy.

Selon lui, les actes ainsi posés sonnent le démarrage de la phase d'exécution du projet de développement du champ Sangomar en vue d'une mise en production prévue en début 2023.

Pour ce faire, Woodside, en tant qu'opérateur de la joint-venture, a déjà signé le contrat d'achat de l'installation flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso), et a émis les ordres d'exécution sans réserve aux contractants des services de forage et de construction et d'installation des infrastructures sous-marines.

Les principaux entrepreneurs pour le développement sont le Modec Inc. pour l'achat du Fpso d'une capacité de traitement de 100.000 barils/jour, Subsea Integration Alliance pour la construction et l'installation des systèmes de production sous-marins intégrés et des ombilicaux, risers et flowlines sous-marins, Diamond Offshore pour deux contrats de forage de puits avec les appareils de forage Ocean BlackRhino et Ocean Blackhawk.

Dispositif réglementaire en support au contenu local

La phase 1 du développement visera des ressources pétrolières estimées à 231 millions de barils (2P brutes, 60 millions de barils de réserves, 2P nettes d'intérêt économique attribuées à Woodside) provenant du développement des réservoirs inférieurs, moins complexes, et d'une phase pilote initiale dans les réservoirs supérieurs.

Grâce à cette première transformation des ressources en réserve pour le développement de Sangomar, les réserves de Woodside augmenteront de 60 millions de barils au niveau de confiance 2P.

D'après Greg Coleman, Woodside continuera de signer d'autres contrats tout au long de 2020, pour soutenir la phase d'exécution du développement.

« En 2020, Woodside finalisera d'importants contrats de services de logistique et de soutien qui, avec les contrats déjà attribués, marquent le début de l'engagement commercial de l'industrie locale.

Il est prévu que des centaines de millions de dollars soient injectés dans l'économie locale au cours des trois prochaines années. Cela, grâce à la fourniture de biens et services pour Sangomar », a-t-il déclaré.

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui, à l'en croire, va créer et soutenir des opportunités d'emploi aussi bien directes qu'indirectes.

Durant tout ce processus, l'État du Sénégal sera engagé aux côtés de la joint-venture pour s'assurer de maintenir une étroite collaboration avec les communautés locales et les sous-traitants ; ce qui permettra de réaliser les opportunités et les avantages potentiels de ce développement d'importance nationale », a-t-il dit.

Dans cette optique, il a fait savoir que le Gouvernement est en train d'ériger un dispositif réglementaire en support au contenu local. Ceci se fera à travers la loi qui porte le même nom et pour laquelle les décrets d'application sont en cours d'élaboration et seront publiés au cours de ce trimestre.

Le Ministre a vivement encouragé Woodside et ses partenaires à tout faire pour que les délais fixés soient respectés.

De même, M. Cissé n'a pas manqué de rendre hommage à tous les ingénieurs de Pétrosen qui, pendant une quarantaine d'années, se sont donné corps et âmes pour que le Sénégal signe, enfin, une décision finale d'investissement marquant le démarrage du processus d'exploitation pétrolière.