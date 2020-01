Madagascar: Mahazoarivo - Visite d'adieu du représentant résidant de la FAO et de l'ambassadeur de la Turquie

Arrivés au terme de leur mission à Madagascar, Patrice Talla Takoukam, représentant résidant de la FAO et SEM Metin Hüsrev Ünler, ambassadeur de la République de Turquie, ont été reçus successivement par le Premier ministre, Christian Ntsay, hier, à Mahazoarivo. Les échanges se sont focalisés sur la coopération bilatérale entre le FAO et Madagascar, ainsi que sur la République Turque et Madagascar.

Appui. La coopération avec le FAO est axée sur la sécurité alimentaire, mais couvre également la lutte antiacridienne et la mise en place de stratégies pour faire face aux impacts des cyclones sur l'environnement. Patrice Talla a salué l'excellence de la coopération bilatérale avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans les différents projets que cet organisme international a entrepris.

Aides humanitaires. Pour sa part, l'ambassadeur de la Turquie a avancé que la coopération avec Madagascar touche plusieurs domaines, notamment le commerce, les aides humanitaires ainsi que la sécurité. Le Premier ministre de rappeler que la restauration de la sécurité est une priorité pour le gouvernement. Pourtant la concrétisation de la coopération dans ce domaine suscite mûre réflexion et une étude pour que les appuis puissent répondre aux besoins de la nation, et pour que l'on puisse trouver des résultats pérennes face aux défis de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Les échanges commerciaux et l'industrie ont également été à l'ordre du jour, suivant la ligne directive de la politique générale de l'Etat qui consiste à promouvoir l'industrie partout à Madagascar.