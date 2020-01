Madagascar: Handball - Mickaël Andrianaivo dans nos murs

Mickaël Andrianaivo partage ses expériences avec l'équipe de Saint-Michel.

Les jeunes U16 garçons de l'équipe de handball de Saint-Michel sont temporairement pris en main par Mickaël Andrianaivo, l'actuel coach de Saint-Pierre Handball Club (HBC) de La Réunion. Ce dernier est de passage au pays depuis une semaine pour rendre visite à sa famille. Ainsi, il a saisi cette occasion pour un partage d'expériences avec les protégés de Falisoa Rakotondrainibe. Ils ont entamé leur troisième séance hier sur le terrain du collège Saint-Michel à Amparibe, et cela va continuer jusqu'au 25 janvier. « Je connais bien Zo Rasolofoson, le responsable du club. J'ai répondu favorablement à ses demandes en leur apportant une formation pour aider les jeunes. J'ai choisi spécialement les U16 pour un coaching, puisqu'on peut mieux cibler ce qu'il faut travailler avec eux », a-t-il affirmé. Mickaël Andrianaivo a quitté la Grande île pour La Réunion à l'âge de 5 ans. Maintenant, il est coach de Saint-Pierre HBC, l'équipe qui a été sacrée championne de la dernière édition de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCOI).

La formation est basée sur les méthodes d'entraînement, et elle n'est pas seulement destinée aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs afin qu'ils puissent avoir un peu de bagages techniques. « Par rapport au niveau des joueurs réunionnais, ils sont un peu en dessous, à cause d'un manque de moyens et de formations des entraîneurs. Cependant, il faut que le handball malgache s'ouvre un peu, et que beaucoup de gens suivent des formations pour pouvoir former les jeunes après », a ajouté le coach de Saint-Pierre HBC. Quant à Falisoa Rakotondrainibe, il a expliqué que ces entraînements dispensés par cet expert international sont avantageux pour son équipe car ceux-ci sont plus spécifiques que ceux de tous les jours. Ces jeunes se préparent pour le « Tournoi de l'amitié », qui se déroulera au CEG Ambohipo le 29 mars, et pour les Championnats nationaux de 2020.