Madagascar: Gendarmerie - Les résultats des concours digitalisés grâce à Airtel

Airtel Madagascar et la Gendarmerie Nationale, deux partenaires de longue date.

La Gendarmerie nationale a effectué un pas vers la digitalisation de ses services en sollicitant une fois de plus son partenaire historique qu'est Airtel Madagascar.

Les deux parties ont signé, au siège d'Airtel à Andraharo, une convention pour la publication via sms des résultats aux concours organisés par la Gendarmerie Nationale.

Simple et rapide

En effet, la consultation via SMS des résultats du concours d'élèves Gendarmes pour la session 2019 est désormais possible grâce à Airtel. Pour accéder aux résultats du concours, le candidat devra simplement envoyer par SMS son matricule au numéro 601. Il recevra en réponse, par SMS, une notification sur le résultat du concours avec son numéro d'inscription. Une méthode simple et rapide qui facilitera, en tout cas la tache des candidats, même ceux qui sont dans les régions les plus reculées du pays. Faut-il en effet rappeler qu'Airtel dispose d'une large couverture réseau sur le territoire malgache. C'est pour cette raison, d'ailleurs que l'opérateur a été choisi par la Gendarmerie Nationale pour cette opération. En tant qu'opérateur dynamique, respectueux, solidaire et fidèle à ses valeurs, Airtel continue ainsi de vulgariser le plus d'informations possible auprès de la population malgache. Une nouvelle étape est franchie ; l'opérateur téléphonique facilite davantage les relations entre l'administration et les administrés.

Transparence

L'organisation de ce type de concours public n'est pas aisée et Airtel vient en appui en offrant des services faciles et simples d'accès. Ceci contribuera, à terme, à plus de transparence au niveau de la gestion publique grâce à la numérisation et la dématérialisation de l'Administration. « A travers ce service, Airtel Madagascar tient une fois de plus à faciliter le quotidien des Malgaches. Ce sera un gain énorme de temps pour les candidats qui n'auront plus à se déplacer et parcourir de longue distances pour être au courant des résultats. Grâce à notre large couverture, le service est également disponible pour les candidats vivant en milieu rural les plus reculés » a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar. « Nous sommes très fiers de ce service renforçant notre partenariat historique avec Airtel Madagascar. Le pays a besoin de ce type de collaboration publique-privée engageant l'administration sur la voie de la modernisation des services publics. Ce service que nous mettons en place avec Airtel permettra également de lutter contre toute forme de corruption dans les recrutements et les concours qui font souvent l'objet de polémique. » a annoncé le Général de division, Commandant de la Gendarmerie Nationale, Njatoarisoa Andrianjanaka.