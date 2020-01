Madagascar: Soirée - Show culinaire et musical au « Cinquième Élément »

« Sitraka and Friends » attendait cette soirée depuis longtemps.

Le vendredi 17 janvier à partir de 19h, un événement inédit sera offert par « Sitraka and Friends » et le chef cuisinier du snack- lounge « Cinquième Élément ». En écoutant la musique, les invités vont se régaler avec les plats spéciaux offerts par les marmitons de l'établissement.

La bonne musique sera au rendez-vous. Sitraka et ses compères ont préparé leur répertoire depuis un mois. Ce sera très certainement un moment inoubliable. Talentueuse et expérimentée dans le domaine de la musique, Sitraka a commencé sa carrière en 2004 au sein du groupe « Ty Mozika ». Choriste de Ndondolah et Tahiry, sa rencontre avec le claviériste Mika l'a transportée dans le monde de l'animation aux côtés de Nanja. Après quelques années de pause, la revoilà au-devant de la scène. Le groupe « Sitraka and Friends », composé de Sitraka, de Rolly de Tsiakoraka au micro et de Mika au clavier, fera revivre les années 1990. Animateur hors pair, le collectif promet une soirée inédite. La communion entre le public et l'artiste sera au rendez-vous, comme toujours.

Bombance. Un « Open Mic » sera réservé à tous ceux qui veulent participer. Les indiscrétions ont murmuré la présence et la participation de quelques personnalités surprises... Le « Cinquième Élément », situé à Ankadivato, accueillera cet événement dans son Snack-Lounge-Café. Le lancement de la gamme « Frit-zza » (lire frite-za) se fera également pour ce vendredi. D'après le chef de l'établissement, cette pizza est particulière. « C'est une pizza 2.0 », a-t-il précisé. L'établissement fidèle à lui-mêmes dans son optique de « manger autrement », la pâte qui sert de base à la pizza est faite de frites ! Un autre art culinaire sera présenté ce jour, le « Must eat ».

Le « Must eat » à ne pas rater ! Un « Must try » également au premier étage : le « Live Cooking » où l'on peut profiter des shows culinaires, de leurs spécialités telles que le « Vok'B » : un concept selon lequel, pour un tarif unique (à deux, à quatre ou à six), plusieurs plats, de l'entrée au dessert, seront proposés en buffet servi. Petit tuyau pour les évènements familiaux, ou fête au sein d'une entreprise : il est possible de réserver le restaurant ou l'espace tout entier : du restaurant au premier étage, au Snack-Lounge-Café, en passant par l'Espace Barbecue à la terrasse.