Sénégal: Climat des affaires - Une consolidation observée en novembre 2019 selon la DPEE

En novembre 2019, le climat des affaires s'est consolidé en variation mensuelle. L'information est donnée par la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans son Point mensuel de conjoncture de décembre 2019.

« En effet, l'indicateur qui le synthétise, calculé sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprises, a gagné 1,4 point. Il est, toutefois, resté en dessous de sa moyenne de long terme.

Cette situation reflète l'orientation particulièrement favorable des opinions des prestataires de services.

Sur une base annuelle, le climat des affaires s'est, en revanche, détérioré de 0,1point, en novembre 2019 », renseigne la dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon le document, dans l'industrie, les difficultés de recouvrement des créances (35%), la concurrence supposée déloyale (30%), l'insuffisance de la demande (28%) et l'approvisionnement difficile en matières premières (19%) ont majoritairement constitué les principales contraintes à l'activité.

En somme, le climat des affaires s'est dégradé (-2,8 points) dans le sous-secteur, en rythme mensuel, sous l'effet des orientations négatives des soldes d'opinion relatifs à la production et aux perspectives de production. S'agissant de la situation des commandes reçues et des stocks de produits finis, les soldes d'opinion sont restés stables.

Concernant le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, la Dpee souligne que les contraintes les plus citées par les entrepreneurs interrogés sont les difficultés de recouvrement des créances (83%), la fiscalité (50%) et l'accès difficile au foncier (50%).

Le climat des affaires s'est dégradé (-1,4 point) dans le sous-secteur, entre octobre et novembre 2019, en liaison avec le recul des soldes d'opinion relatifs aux commandes (publiques et privées). Concernant l'activité et les perspectives d'activité, les soldes d'opinion sont restés stables.

Les prestataires de services interrogés ont majoritairement évoqué, en novembre 2019, les difficultés de recouvrement des créances (80%), la concurrence jugée déloyale (40%), la fiscalité (33%) et l'insuffisance de la demande (20%) comme les principales entraves à l'activité.

Néanmoins, le climat des affaires s'est renforcé (+5,2 points) dans le sous-secteur, en rythme mensuel. Cette situation reflète l'optimisme des enquêtés quant aux perspectives de chiffre d'affaires, de commandes reçues et de tarifs pratiqués.

S'agissant du commerce, les difficultés de recouvrement des créances (75%), la fiscalité (50%) et l'approvisionnement difficile en marchandises (38%) sont les contraintes à l'activité les plus citées par les commerçants interviewés, en novembre 2019.