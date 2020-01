Burkina Faso: La 6è promotion de cardiologues «made in Burkina Faso» est opérationnelle

Les dix nouveaux promus, dont trois femmes et sept hommes (neuf burkinabè et un Tchadien), sont de la 6e cuvée des cardiologues «made in Burkina Faso».Le coordonnateur du (diplôme d'études spécialisées (du D.E.S), le Pr Patrice Zabsonré , révèle que cette promotion est la première qui a été formée selon le système LMD.

La promotion a fait un taux de succès de 100% et a été formée selon les standards de l'organisation ouest-africaine de santé (OOAS), il a rendu un hommage à tous les corps enseignants, notamment les Pr Ali Niakara, Lucie Nebié, André Samandoulougou, Valentin Yameogo.

Le parrain de cette promotion, Léné sebgo, ancien ministre de la santé, a demandé à ses filleules d'être disponibles pour les patients, de travailler chaque jour à être plus intelligent que la veille, d'accepter apprendre des autres, de travailler en réseau avec les autres spécialistes pour éviter des victoires solitaires.Premier bénéficiaire des spécialistes «flambant neufs», la Ministre de la santé, Pr Claudine Lougué, a salué la bravoure de ces jeunes impétrants, qui ont bouclé leur course d'obstacle. Elle leur a demandé de maintenir haut la flamme de l'excellence, et d'être des modèles de collaboration dans le système de santé.

C'est ainsi, que les maladies cardiovasculaires qui montent en puissance pourront être contenues et maîtrisées.Il convient de souligner que les besoins restent à être comblés pour parfaire les paquets de formation offerte.Il s'agit entre autres de l'insuffisance et de la vétusté des équipements. Comme perspective, il attendu l'ouverture d'un master et d'un PHD en cardiovasculaires.A noter qu'en 10 ans, l'Université de Ouagadougou ; Joseph Ki-Zerbo, a formé 85 cardiologues. A ce jour, toutes les régions du Burkina Faso sont dotées en cardiologues.