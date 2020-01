Gabon: Tony ME-BIRINDE - Un jeune gabonais au multiples talents

Ce n'est pas le septième art qui nous amène à nous intéresser aujourd'hui de Tony Me-Birinde mais le monde de la musique. Après le cinéma, Tony non plus Me-Birinde mais SHABA fait une entrée fracassante dans l'industrie de la musique avec un sigle titré « Amis Ennemi » sur une danse - hall. C'est une variante du reggae apparue dans le début des années 70 en Jamaïque dans laquelle est mélangé RnB, Ska et Reggae.

Ayant une grande admiration pour son aîné qui faisait du Rap en 2003-2004, Tony Shaba tombe amoureux de la musique et commence à faire de petits clashs à l'école. Mais c'est dans le cinéma qu'il va commencer à déployer ses ailes. Avec le soutien de sa maman, le jeune talentueux va faire ses débuts dans le cinéma en 2010 avec le film « Terre et Fils » de Fernand Lépoko. Le jeune prodige va vite connaître le succès en tant que acteur, 2 ans après la sortie du film « Terre&Fils » . Il se verra décerner le prix Spécial Signis à Ouagadougou en 2013, puis au Festival Ecran Noir à Yaoudé, le prix du meilleur interprète et en 2014, le prix de meilleur espoir masculin au trophée étoile. Tony va continuer son voyage cinématographique avec les films « Ozokuda 2 » de Yann Ekoga, « Makeba » de Fernand Lépoko sorti en Février 2019.

Malgré ce succès dans le monde du cinéma Tony n'a jamais cessé d'aimer la musique. Il va exprimer cet amour en signant chez le label « Graduation Music » en 2018 ceci par l'intermédiaire d'Emmanuel Svelt, homme de média proche de Graduation. Voyant en Tony un jeune pétri de talent, il va le faire travailler durant un à deux ans. Et c'est au bout des efforts que va naître son premier single « Amis Ennemis » en Novembre 2019. Un morceau qui va vite faire la une des plateformes de la musique et sera à l'afflux des mélomanes désireux de s'acquérir de ce nouvel opus. Aux manettes de cette tuerie, on peut retrouver Andjaye à l'arrangement, Cariousse Beatz et DJ Kessy à la production et au mastering.

« Sur un rythme rap danse hall, " Amis Ennemis " parle de différents types d'amis qu'un Homme peut avoir dans sa vie. Des amis qui sont juste là pour nous faire des coups bas et des amis qui sont là pour nous porter vers le haut » nous explique l'artiste.

Tony Shaba porte aujourd'hui la veste d'artiste auteur-compositeur-interprète-réalisateur gabonais qui excelle dans la musique urbaine. Il a su allier cinéma, musique dansante et rap. Il détient une plume assez particulière qui fera de lui l'un des meilleurs paroliers de sa génération. Le jeune prodige compte en son sein une structure de court métrage appelée « Shabbat » . Une structure qui lui a permis de réaliser son premier court métrage. Déjà disponible sur sa page Facebook. Il s'intitule « Confiance Aveugle » avec en Guest star le rappeur Kam'Ron. Le prochain court métrage est « Diya ».

Il est important de souligner qu'à part le cinéma et la musique, Tony est opticien à « Lunétiers ».