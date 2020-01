Ile Maurice: Produits pétroliers - IndianOil (Mauritius) Ltd étend son réseau de distribution

Cette société engagée dans la distribution et la vente de produits pétroliers à Maurice depuis 15 ans poursuit son expansion. Elle lance cet après-midi à Solitude sa 25e station-‐service.

Ce jeudi 16 janvier marque un tournant dans le parcours d'IndianOil (Mauritius) Ltd, société subsidiaire d'IndianOil Corporation Ltd, engagée dans la vente et la distribution de produits pétroliers à Maurice, dont le kérosène pour avions, les hydrocarbures pour les navires et la vente au détail de produits pétroliers et lubrifiants. Elle lance cet après-midi sa 25e station-service à Solitude.

Cet événement spécial se fera en présence de Tanmaya Lal, haut-commissaire indien à Port-Louis, et de Gurmeet Singh, directeur du marketing d'IndianOil Corporation et président du conseil d'administration d'IndianOil (Mauritius) Ltd. Ce lancement est une illustration du progrès accompli par IndianOil depuis son entrée officielle dans le secteur local du marketing et de la distribution des produits pétroliers en 2004. En 15 ans, ses stations-service sont sorties de terre au rythme d'au moins deux par an.

L'ambition de la société est de multiplier davantage le nombre de ses stations-service dans le pays. À cet effet, elle vient de lancer un appel à se manifester à tout propriétaire de terrain susceptible par leur position géographique par rapport aux principales artères routières d'en abriter une. Le projet consiste à construire au moins cinq nouvelles stations-service.

«Si vous êtes d'avis qu'en raison de son positionnement géographique, votre terrain peut facilement être converti en un espace pour abriter une station-service, n'hésitez pas à vous manifester en téléphonant au 217 2710 et au 58636002 afin qu'une visite des lieux soit organisée», est-il indiqué dans un avis publicitaire. Les stations-service d'IndianOil ont été installées dans des endroits stratégiques, tant en région urbaine que rurale. Parmi ces endroits, on note Curepipe, Mahébourg, Centre-de-Flacq, Petite-Rivière, Belle-Vue-Harel, Souillac, Bon-Accueil. Bref, la politique d'IndianOil consiste à couvrir autant de localités que possible.

Pour Parikshit Sembhoo, responsable de la vente au détail d'IndianOil (Mauritius) Ltd, tout nouveau venu sur un marché où la concurrence est déjà rude doit trouver l'élément susceptible de lui permettre de faire la différence. La couverture de l'ensemble du territoire mauricien pour être au plus près de la clientèle fait partie de la stratégie de développement de cette société. L'autre élément auquel elle a eu recours pour conforter sa position sur le marché est d'adopter un mode de service 24/7 pour les stations-service situées dans des endroits stratégiques, comme Bonne-Terre et Grande-Rivière-Nord-Ouest, à l'entrée ouest de Port-Louis. La nouvelle station-service de Solitude assurera elle aussi un service 24/7.

Si la multiplication des signes de sa présence dans la commercialisation et la distribution de produits pétroliers témoigne du progrès réalisé par IndianOil (Mauritius) Ltd en 15 ans, sa bonne santé se reflète également dans sa performance financière.

Les opérations d'IndianOil (Mauritius) Ltd se sont terminées sur une bonne note à la fin de son année financière 2018-2019. Avec une performance de Rs 8,57 Mds, IndianOil(Mauritius) Ltd a atteint son chiffre d'affaires le plus élevé depuis sa présence à Maurice en 2001. Les bénéfices après les obligations fiscales se sont élevés à Rs 216,54 millions.

IndianOil (Mauritius) Ltd figure désormais au haut du tableau des 100 premières sociétés classifiées selon le schéma de The Top 100 Companies, publié chaque année par le groupe La Sentinelle. Dans sa dernière édition, IndianOil (Mauritius) Ltd est passée de la 14e à la 13e place, devançant le groupe Alteo et précédé du groupe Rogers.