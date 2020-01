Algérie: Vo Vietnam-Coupe d'Algérie - 12 médailles d'or pour les athlètes d'Ouargla

Ouargla — Douze (12) médailles d'or ont été récoltées par les athlètes de la wilaya d'Ouargla lors de la coupe d'Algérie de Vo-Vietnam organisée dernièrement à Alger, a-t-on appris jeudi des responsables de la ligue de Vo-Vietnam de la wilaya.

A cette moisson s'ajoute quatre (4) médailles d'argent et une en bronze, obtenues par les athlètes de la wilaya d'Ouargla représentés par l'école de Vo-Vietnam "Bin-Din-Zah" avec trois clubs, le Nadi-Mouloudia d'Ain El-Beida (8 athlètes), le centre de loisirs scientifiques de la cité En-Nasr (5) et le Nadi sportif d'Ouargla (4), a fait savoir le président de la ligue d'Ouargla, et membre de la Fédération algérienne de Vo-Vietnam (FAVV), Moussa Bendaïkha.

Bien que lancée au début des années 90 dans la wilaya d'Ouargla, la pratique du Vo-Vietnam rencontre encore des difficultés liées notamment au manque d'encadrement, de sponsors et de salles appropriées, a-t-il déploré.

Les efforts se poursuivent pour relever le défi et promouvoir la pratique de cette discipline à la satisfaction des nouveaux adeptes, en vue de découvrir de nouveaux talents au niveau local, susceptibles de représenter la région dans diverses manifestations nationales et internationales.

La ligue de wilaya de la discipline qui enregistre un large engouement, recense plus de 250 adhérents, des deux sexes, âgés de 5 à 12 ans, structurés dans 15 clubs évoluant au niveau de la médiathèque de la cité En-Nasr d'Ouargla, la Maisons de jeunes de Sidi Abdelkader à Ouargla, et celles des communes de Sidi-Khouiled et Ain El-Beida et certaines structures sportives de Hassi- Messaoud et Touggourt.