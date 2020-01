Algérie: Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tébessa et Boumerdès

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi à Tébessa et Boumerdès par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), alors que six casemates pour terroristes ont été détruites à Médéa par un autre détachement, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 15 janvier 2020, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tébessa (5ème Région militaire) et Boumerdès (1ère RM), tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit six (6) casemates pour terroristes, et ce, suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Oued Boukhirane, à Médéa (1ère RM)", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi 65 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2ème RM)", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées dans la même wilaya, onze (11) narcotrafiquants en leur possession 25,9 kilogrammes de kif traité et 1.000 comprimés psychotropes".Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé, à Biskra, Ghardaïa et El-Oued (4ème RM), quatre (4) individus et saisi 13.874 comprimés psychotropes et 1.356 boites de médicaments", tandis que d'autres détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), trois (3) individus et saisi 16 groupes électrogènes, 5 marteaux piqueurs et 2 détecteurs de métaux".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec à Oran, Aïn Témouchent (2ème RM), Annaba, Skikda et El-Kala (5ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 95 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que "26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Relizane, Tlemcen, Nâama et El-Tarf".Dans le cadre de ses missions humanitaires et suite à un appel de détresse, une unité de recherche et de sauvetage relevant des Forces navales "a porté secours à un ressortissant ukrainien qui était dans un état de santé grave à bord d'un navire marchand au large des côtes de Béjaïa (5ème RM). Le malade a été transféré à l'hôpital de la ville pour être pris en charge", ajoute le communiqué.