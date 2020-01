Soudan: Le Ministre de la Défense informe les ambassadeurs sur les récents incidents

Khartoum — - Le Ministre de la Défense, le Lt-Gén. Jamal Omar, en compagnie du Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et Chef du Département du Renseignement Militaire, a présenté aux Missions Diplomatiques Accréditées auprès du Soudan des Informations sur les Incidents qui se sont produits dans certaines Zones de l'Etat de Khartoum en plus de Zones Limitées en dehors de la Capitale.

Le Ministre a indiqué que les Incidents résultaient de l'Application de l'Article 35 du Document Constitutionnel, qui stipule la Restructuration des Forces de Sécurité, y compris des Services de Renseignement Nationaux, et que les Incidents Survenus Mardi ont été causés par des membres du Département des Opérations du Service National de Renseignement, notant qu'il s'agissait d'une Unité Combattante.

Il a poursuivi en disant qu'après la Transformation qui avait eu lieu dans le pays, elle devait être Démantelée et Restructurée afin que le Service National de Renseignement ne soit Spécialisé que dans la Collecte d'Informations.

Le Ministre a expliqué que le Personnel de ces Forces avait le Choix de les Intégrer dans l'Armée ou les Forces de Soutien Rapide (FSR) ou de les démobiliser, et que la plupart d'entre elles ont choisi la Dernière Option.

Il a noté qu'un Comité dirigé par le Chef du Service National de Renseignement a commencé à expliquer les Procédures du Processus de Démobilisation et à présenter les Avantages de Fin de Service. Cependant, les membres du Département des Opérations ont refusé de le recevoir car cela ne les Récompensait pas et ils ont commencé à Bloquer les Routes à l'Aide d'Armes Légères et moyennes dans la Zone de Kafouri à Khartoum Nord et Riyad, et à Soba à Khartoum et Karari à Omdurman, notant que ces Zones abritent les Camps du Département des Opérations.

À la suite de ces Mouvements, une Unité Conjointe des Forces Armées et des FSR s'est déplacée pour contenir la Situation et a entamé des Négociations Pacifiques avec les membres du Département des Opérations, mais ils n'ont pas réussi, car les membres du Département des Opérations ont commencé à Tirer sans discrimination.

Le Ministre a affirmé que ces Incidents ont été traités de manière Décisive et Contrôlés dans toutes les Zones du pays, affirmant que de tels Incidents n'empêcheront pas la Marche de la Transformation Pacifique dans le pays et n'affecteront pas le Cours de la Coopération Constructive entre les Composantes Militaires et Civiles dans le Soudan et la Transformation Démocratique Pacifique.

Pour sa part, le Doyen du Corps Diplomatique, l'Ambassadeur Mohamed Maa Al-Enein Ibrahim, Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Soudan, a exprimé au nom des Ambassadeurs Accrédités auprès du Soudan, merci pour le Briefing et a affirmé le Soutien de la Mission Diplomate au Soudan pour le succès de la Période de Transition et la Transformation Démocratique du pays.