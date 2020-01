Tunisie: La pièce algérienne "GPS" lauréate du Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi 2020

Tunis/Tunisie — Le théâtre algérien se distingue à Amman, en remportant le "Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi" 2020 décerné à la pièce "GPS", mise en scène de Mohamed Cherchal et production du Théâtre national algérien (TNA).

Le palmarès de cette 12ème édition du Festival du théâtre arabe d'Amman, organisé du 10 au 16 janvier 2020 en Jordanie, a été annoncé, jeudi, au Centre culturel royal à Amman. Le "Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi" est une distinction attribuée à la meilleure oeuvre théâtrale arabe. Il s'agit de la première récompense pour l'Algérie depuis la création du prix en 2012.Cette distinction est baptisée au nom de Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Sharjah. Initiée par les Emirats arabes unis, cette distinction annuelle dédiée au 4e art est attribuée par l'Instance arabe du théâtre.La pièce lauréate est écrite et mise en scène par Mohamed Cherchal. GPS est "une comédie absurde à la thématique universelle, inscrite dans le registre du théâtre muet et qui traite du conditionnement de la société et de l'aliénation de l'individu».

L'égyptien Khaled Jalel, président du jury de la Compétition, a fait état d'une compétition très serrée. Parmi les 9 oeuvres concurrentes, 4 spectacles, -représentant l'Algérie, les Emirats Arabes Unis, le Koweït et le Maroc-, ont été sur la liste des favoris. Le choix du jury s'est finalement porté sur la pièce algérienne, a-t-il ajouté.Deux pièces ont représenté la Tunisie au Festival du théâtre arabe d'Amman, "Khrafa" d'Aymen Nkhili » et «Sama Baidha" de Walid Daghsni.A deux reprises, le théâtre tunisien a été lauréat du prix de la meilleure oeuvre théâtrale arabe. Au cours de l'édition inaugurale du festival du théâtre arabe de Amman lancé en 2011, ce prix est revenu à la pièce "Zhaymer" mise en scène de Mariem Bousselmi et produite par le Théâtre national tunisien (TNT).« Richard III" de Jaafar Guesmi a été le lauréat du premier «Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi » pour la meilleure oeuvre théâtrale qui lui avait été décerné en marge de l'édition 2014 des Journées de Sarjah du théâtre.

Neuf oeuvres arabes étaient dans la course au «Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi» pour la meilleure oeuvre théâtrale arabe.La cérémonie de clôture a été marquée par un hommage rendu aux différentes oeuvres arabes participantes et l'annonce de la tenue de la 13ème édition du Festival du théâtre arabe qui aura lieu du 10 au 16 janvier 2021 au Maroc.Le Festival du théâtre arabe d'Amman a accueillis des troupes théâtrales d'Algérie, d'Egypte, des Emirats arabes Unis, de Jordanie, du Koweït, de Syrie et de Tunisie. Plus de 550 oeuvres théâtrales et 400 hommes de théâtre du Monde arabe ont participé à cette édition 2020.Les organisateurs avancent des statatisiques sur la fréquentation des divers spectacles qui ont été suivis par près de 20 mille spectateurs dans les salles et plus de 150 mille internautes.