Ile Maurice: Rodrigues-Environnement - Les produits en plastiques et polystyrènes jetables pas autorisés depuis le 1er janvier 2020

communiqué de presse

Après un moratoire de six mois, les règlements pour interdire l'utilisation des contenants et autres couverts en plastique et en polystyrène, la Rodrigues Regional Assembly (RRA) Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019, est entrée en vigueur à Rodrigues au début de janvier.

Ainsi, tous les produits en plastiques et polystyrènes jetables ne sont pas autorisés dans l'île. Le but de cette initiative est d'encourager le public à être des citoyens écoresponsables et œuvrer à faire de Rodrigues une île écologique.

Les produits concernés sont : les assiettes, les coupes, les bols, les plateaux, les conteneurs à charnière ou à couvercle, les pailles, les agitateurs, les bouchons de couvercle, les fourches, les couvercles, les fourchettes, les couteaux, les verres, les cuillères, les serviettes, les bâtons de cocktail, les soucoupes, et les bâtons d'éclaboussure.

Le Commissaire de l'Environnement, M. Richard Payendee, souligne que la vision du gouvernement est de faire de Rodrigues une île écologique tout en ajoutant que l'entrée en vigueur de ces règlements est un grand pas après l'interdiction des sacs plastiques à Rodrigues en 2014.

Par ailleurs, il a salué le sens de responsabilité et les efforts déployés par nombre de citoyens pour être en conformité avec ces règlements. Ainsi pendant le temps moratoire, des initiatives ont été prises par les commerçants et entrepreneurs pour mettre les produits alternatifs à la disposition du public.

En ce qui concerne ceux qui ont encore des produits en plastique et en polystyrènes jetables en leur possession, ils sont invités de les retourner à la Commission de l'Environnement d'ici 31 janvier.