Madagascar: Investiture de Naina Andriantsitohaina - Une détermination affichée de redorer le blason d'Antananarivo

Naina Andriantsitohaina a officiellement pris ses fonctions de maire hier.

Le nouveau maire d'Antananarivo a officiellement pris son fauteuil à l'hôtel de ville d'Analakely.

Le nouveau maire de la capitale s'installe à l'hôtel de ville d'Analakely. Une double cérémonie s'est déroulée hier à Analakely, l'une dans le bureau du maire, et l'autre sur le parvis. La première cérémonie, qui a été effectuée dans la matinée, a été consacrée à la passation de pouvoir entre la maire sortante Lalao Ravalomanana, et le nouveau locataire des lieux. La cérémonie s'est déroulée à l'abri des yeux des journalistes. La deuxième cérémonie, plus solennelle, a été destinée à l'investiture de Naina Andriantsitohaina.

Une investiture qui a vu la présence de nombreuses personnalités du régime, dont des membres du gouvernement, des parlementaires, des gouverneurs, des représentants du corps diplomatique et des politiciens pro-régime. La cérémonie d'investiture a été effectuée sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, et du préfet de police d'Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo. À la sortie de la cérémonie de passation d'hier, le nouveau maire d'Antananarivo a affiché sa détermination à redorer le blason de la capitale. « Tout est prioritaire. La capitale devra retrouver sa place d'antan », a déclaré Naina Andriantsitohaina.

Respect de la loi et discipline. Dans son discours, Naina Andriantsitohaina a mis l'accent sur le respect de la loi et la discipline. « Tout le monde doit se soumettre à la loi et respecter la discipline », a-t-il martelé. Quant à l'assainissement de la ville, le nouveau maire a laissé entendre que des solutions alternatives seront trouvées avant de procéder à la mise en œuvre des mesures sévères, comme l'expulsion des marchands de rues. En ce qui concerne le ramassage d'ordures dans la capitale, Naina Andriantsitohaina a renouvelé sa détermination de reprendre la gestion du SAMVA.

Le nouveau premier magistrat de la ville n'a pas manqué de toucher mot des transports urbains. « Des nouvelles mesures seront prises pour gérer la circulation dans la ville », a-t-il rassuré. À l'endroit des employés de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina a mis en garde les agents fantômes. « Ils ont dix jours pour régler leur situation », a-t-il prévenu. Avant d'ajouter : « Les employés de la commune doivent être des modèles dans leur gestion. » Bref, le nouveau premier magistrat de la ville a réitéré hier sa volonté de reconstruire la capitale. Il a sollicité la contribution de tous pour réaliser cette ambition.