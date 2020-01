Madagascar: Un pacte de confiance conclu avec les citoyens

C'est d'un ton ferme et déterminé que le nouveau maire d'Antananarivo s'est adressé à ceux qui ont assisté à la cérémonie d'hier. Il a conclu en quelque sorte un pacte de confiance avec les Tananariviens en faisant une véritable profession de foi. Il les a assurés de sa volonté de mener à bien, la tâche qui lui a été confiée. Les mots ont été simples, le ton direct a touché toute l'assistance.

Le nouveau maire est bel et bien installé et il a pu dire tout ce qu'il avait l'intention de faire pour la ville d'Antananarivo. Les maîtres mots de son discours sont détermination, honnêteté et efficacité. Il s'est adressé à ses collaborateurs, en leur demandant d'avoir un comportement irréprochable. C'est bien le début d'une ère nouvelle que Naina Andriantsitohaina a décrit et il a affirmé que lui et ses collaborateurs étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour amorcer le changement-espéré par tous. Il doivent se tourner vers l'avenir et cet avenir, ils vont dorénavant le prendre en charge avec la confiance d'une équipe décidée à accomplir ses devoirs. Le changement a déjà commencé si l'on se réfère à la remise en ordre de la circulation à Anosy hier au grand plaisir des piétons et riverains.

Le nouveau maire a été écouté par une assistance fournie composée de hauts représentants de l'Etat, de membres du secteur économique mais aussi autour de l'hôtel de ville d'une foule de simples citoyens qui ont été touchés par sa sincérité. C'était sa première apparition officielle en tant qu'édile. Il a réussi sa rentrée . Après l'impression qu'il a laissée, il peut s'atteler sans tarder à la tâche pour laquelle il a été élu : redorer le blason de la capitale. Il a promis une gestion exemplaire de la commune urbaine d'Antananarivo. Les Tananariviens vont suivre pas à pas les efforts qu'il va déployer .