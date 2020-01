Madagascar: Littérature - Faribolana Sandratra continue son rendez-vous mensuel

La nouvelle génération de Faribolana Sandratra est active.

Samedi 25 janvier prochain, l'association des auteurs et écrivains Faribolana Sandratra présentera un Antsamparibolana intitulé « Tatibolana », avec la participation des membres poètes au Cercle germano-malagasy. Le but de cette rencontre est de rapprocher adolescents malgaches et littérature. « La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrite généralement en vers mais qui admet aussi la prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix et leur agencement », telle est la définition choisie par les membres.

Après avoir soufflé ses trente bougies, Faribolana Sandratra continue son rendez-vous mensuel. D'après Haingohaja, une jeune plume membre de l'association, diverses activités seront organisées cette année. La nouvelle génération de Faribolana Sandratra est active. Chaque année, elle sort des livres et des recueils de poésies. Non seulement la littérature fait oublier les soucis de la vie, mais elle se définit aussi comme un aspect particulier de la communication verbale. Elle met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur.