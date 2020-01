Soudan: Sous-secrtaire des Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur Néerlandais

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Siddig Abdulaziz a rencontré directeur général des affaires politiques du ministère néerlandais des Affaires étrangères Mаtthijs van der Plas et la délégation qui l'accompagne.

M. Siddig a souhaité la bienvenue à la délégation et l'a félicitée pour le succès du troisième comité de consultation politique entre le Soudan et les Pays-Bas, tenu jeudi au ministère des Affaires étrangères a Khartoum, félicitant les Pays-Bas de rejoindre le groupe d'amis soudanais, qu'il a décrit comme un désir clair et un intérêt néerlandais de se tenir aux côtés du Soudan dans cette étape difficile de son histoire et a exprimé l'aspiration du gouvernement et du peuple soudanais à un rôle plus grand que puisse jouer les Pays-Bas pour soutenir la période de transition et encourager les relations économiques et commerciales et la coopération universitaire entre les deux pays.

Pour sa part, l'Ambassadeur Mаtthijs van der Plas a réitéré le soutien de son pays au Soudan à cette étape importante de son histoire politique, ainsi que la position de son pays auprès du Soudan dans ses efforts pour retirer son nom de la liste des pays parrainant le terrorisme.