Gabon: Louise Mushikiwabo chez Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 16 Janvier 2020 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Palais présidentiel avec le Secrétaire Général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Madame Louise Mushikiwabo.

Au cours de cet entretien, la Secrétaire Générale de l'OIF a présenté au Chef de l'Etat un point de situation sur l'état de fonctionnement, les réformes en cours et les perspectives au sein de l'institution dont elle a la charge. Par ailleurs, Madame Louise Mushikiwabo a fait un compte rendu au Président de la République des décisions issues de la 36ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie dont les travaux se sont tenus en Octobre 2019 à Monaco.

Les questions portant également sur l'Education, l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des femmes et des filles, la Jeunesse africaine entre autres sujets, ont été examinées par le Chef de l'Etat et son hôte. La tenue prochaine à Tunis en Tunisie, du prochain Sommet de la Francophonie qui célèbrera le cinquantenaire de cette Institution, ainsi que les questions d'intérêt commun au sein de la sous-région Afrique Centrale en général et de l'espace francophone en particulier, ont été évoquées au cours de cette entrevue.

Enfin, le Président de la République et son hôte se sont félicités de l'excellence des relations de coopération entre le Gabon et l'OIF. Madame Mushikiwabo a réitéré ses encouragements et félicitations au Chef de l'Etat pour l'implication du Gabon dans la prise de décisions au sein de la CEEAC et la Francophonie.