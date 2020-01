Ile Maurice: Pêche - Maurice fait l'acquisition d'un nouveau navire, l'Investigator II

communiqué de presse

Un nouveau navire à usage multiple, l'Investigator II, au coût de Rs 57 millions et construit par la compagnie australienne Stebercraft Pty Ltd, viendra s'ajouter à la flotte de navires mauriciens le 1er février 2020. La construction du navire se situe dans le cadre de la coopération dans le secteur de la pêche entre les gouvernements mauricien et australien.

L'Investigator II sera opéré par la Fisheries Division du ministère de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine. De plus, le navire sera utilisé par l'Institut océanographique de Maurice, la Mauritius Maritime Training Academy et autres institutions gouvernementales pour des activités telles que la formation et la recherche.

Le gouvernement australien fera provision de Rs 20 millions sous l'Australian Food Aid Programme pour l'achat du navire. La construction a été complétée fin novembre 2019.

Coopération entre Maurice et l'Australie dans le secteur de la pêche

Le ministère de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine a signé un protocole d'accord avec l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) le 23 septembre 2019 pour la coopération scientifique. Le document a été signé par CSIRO le 28 novembre 2019.

Le protocole d'accord portera essentiellement sur les points suivants: encourager les activités de recherche conjointes (économie bleue, compréhension des écosystèmes marins, pêche et aquaculture marines, énergies renouvelables des océans, télédétection et carbone bleu); encourager l'échange d'informations et de matériels; promouvoir les initiatives de collaboration, les échanges techniques et le réseau par le biais des récifs coralliens nationaux; et identifier d'autres domaines d'intérêt et de collaboration possibles.

Culture de concombres de mer

Par ailleurs, le ministère de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine en collaboration avec le Fonds d'aide alimentaire australien entreprendra un projet de culture de concombres de mer, cela en raison de la diminution de stocks de concombres de mer dans notre écosystème marin. Professeur Paul Southgate de l'Université Sunshine Coast en Australie, était à Maurice du 16 au 22 juin 2019 pour entreprendre une étude de portée sur le projet de concombres de mer.

Economie bleue

Maurice tient à explorer une autre possibilité de coopération avec l'Australie dans le secteur de l'économie bleue. Les domaines ciblés sont : la réorganisation de l'Albion Fisheries Centre, le partage d'expertise et le renforcement des capacités en matière de gestion et de conservation des zones marines protégées, de gestion des efflorescences algales marines, de dépistage des poissons marins toxiques et d'enquête sur les cas de mortalité des poissons et de mise au point de nouvelles méthodes d'analyse pour l'évaluation des risques marins.

Les autres secteurs de coopération comprennent : la formation et le renforcement des capacités en matière d'identification des poissons par les techniques d'ADN ; l'évaluation des stocks de poissons ; le logiciel de traitement des statistiques de captures artisanales ; et le détachement d'un expert d'un institut de recherche en Australie pour mener des recherches, des enquêtes et des évaluations en collaboration sur les stocks de poissons dans les eaux de Maurice pendant au moins deux ans.

Formation

Par ailleurs, des cadres du ministère de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine ont bénéficié de plusieurs formations de 2017 à 2018 sur les thèmes suivants : la gouvernance des océans, la gestion durable des pêches, le renforcement des capacités de gestion des pêches dans la région de l'océan Indien, et le renforcement des capacités dans l'économie bleue.