Mali: Finance digitale - SAMA BY UBA , une nouvelle solution de transfert d'argent et de paiement mobile

La cérémonie de lancement de la plateforme SAMA BY UBA s'est déroulée ce jeudi 16 janvier 2020 dans un hôtel de la place à Bamako. Elle était co-présidée par M. Daouda COULIBALY, Directeur général de SAMA Money et M. Alhassane SISSOKO, Directeur général de la banque UBA Mali, en présence de M. Birama SIDIBE, Administrateur de SAMA Money et M. Mohamed NABE, Master de SAMA BY UBA.

Pour les promoteurs, SAMA by UBA est la souplesse d'une appli, la fiabilité d'une banque, la révolution du paiement mobile ! C'est aussi une nouvelle solution de transfert d'argent et de paiement mobile, fruit du partenariat entre Sama Money, société à capitaux maliens, et le groupe bancaire United Bank for Africa (UBA).

SAMA est un service financier sécurisé par le concours d'une banque innovante qui a mis les produis digitaux au cœur de sa stratégie : UBA. Jusqu'alors, le paysage du paiement mobile au Mali était largement occupé par les opérateurs télécoms. SAMA by UBA révolutionne le secteur et inverse la tendance en offrant ses services aux trois opérateurs téléphoniques présent aujourd'hui au Mali.

Selon le Directeur général Daouda COULIBALY, SAMA by UBA est une plateforme innovante de transfert d'argent. Ce produit malien est le fruit de deux années de travail. « Au total, SAMA by UBA compte plus de 3000 points de ventes dont 2000 sont déjà opérationnels sur toute l'étendue du territoire Malien », a-t-il fait savoir.

Dans une seconde phase de son développement, SAMA by UBA sera disponible dans plusieurs pays de la sous-région, annonce M. COULIBALY.

Comme avantages, SAMA by UBA est accessible en termes de coût puisqu'il est jusqu'à 40% moins chers que les autres outils de transfert d'argent, avec une gratuité sans frais sur les achats de services. Aussi, il est accessible en termes de technologie mais aussi en termes d'agent et de couverture géographique, SAMA by UBA est la première plateforme à pouvoir servir tous les clients. Elle permet d'utiliser ces services via l'application Whatsapp.

SAMA by UBA, c'est aussi des services variés permettant ainsi aux clients d'effectuer des opérations avec tous les réseaux téléphoniques au Mali et aussi d'effectuer des paiements EDM, ISAGO, Canal+, Startimes et Malivision.

Pour le Directeur général M. Alhassane SISSOKO, depuis le lancement officiel de ses activités le 4 février 2019 à Bamako, UBA-Mali a enregistré des performances en tant que banque digitale. A propos de SAMA by UBA, il estime que ce nouveau service est une solution de transfert d'argent et de payement mobile. Il facilite l'accès aux différents types de services et contribue à l'inclusion financière.

Pour pouvoir bénéficier des avantages de SAMA by UBA, il suffit juste de télécharger l'application sur Play store et de vous inscrire sans vous déplacer.

Vous pouvez avec ou sans connexion internet utiliser les services de SAMA BY UBA quel que soit votre opérateur téléphonique.