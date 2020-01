Congo-Brazzaville: Livre - « Les parcours d'un idéaliste », une expression des souvenirs de Christophe Bouramoué

Récit autobiographique de l'auteur publié l'an dernier aux éditions L'Harmattan, « Les parcours d'un idéalistes » retrace ses expériences, ses émotions et son bonheur, tout en portant un regard sur les motifs de ses choix, actions et espoirs.

Dans la vie, il arrive parfois qu'au bout d'un certain parcours, il soit nécessaire de marquer une pause et de se retourner pour voir et apprécier la qualité du mouvement accompli, de ses motivations et pour juger de la nécessité ou non de le poursuivre. C'est au vu du temps qui nous gouverne que Christophe Bouramoué a pris l'option de subsister à travers ce récit autobiographique de deux-cent quatre-vingt-trois pages structurées en quatre chapitres.

« Les parcours d'un idéaliste » est l'histoire de l'enfant et écolier des Plateaux, du collégien et lycéen de Brazzaville, de l'étudiant de Montpellier et de Paris (France). C'est aussi le récit d'un professeur agrégé de cardiologie qui, malgré mille sollicitations comme celle du président Omar Bongo qui fut aussi palpitante qu'alléchante, regagnera son pays natal en 1974, pour le servir autant que faire se peut.

L'auteur a notamment porté sur les fonts baptismaux l'école de médecine et la transformation de l'hôpital général de Brazzaville en Centre hospitalier universitaire (CHU). Il a été l'un des artisans de l'adhésion de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). « Je ne me suis guère senti motivé au premier plan par l'argent. Mon moteur d'action était le désir permanent d'apprendre, de réaliser, de transformer et de servir », écrit-il dans son ouvrage.

S'inspirant de son riche parcours dans le domaine de la santé et positionné tantôt comme philosophe, à travers cet ouvrage l'auteur propose un apport anthropologique et sociologique ; une vision qui oriente les lecteurs ; un guide qui peut aussi inspirer les décideurs dans la gestion des affaires publiques. Par exemple, l'écrivain estime que le Congo peut atteindre l'objectif de la santé pour tous et celui de zéro évacuation sanitaire à l'étranger. À ce niveau, le rôle de l'Etat serait celui d'un facilitateur qui assure le bon fonctionnement des institutions, finance les recherches universitaires et promeut l'adéquation formation et emploi.

Comme le stipule si bien Christophe Bouramoué, les opinions qu'il a émises a postériori, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la santé publique et de la morale ne sauraient constituer une critique pour ceux qui évoluent dans ces secteurs. « Il ne s'agit que des émanations de mon ressenti, nourries par les fonctions que j'ai eues à exercer durant tant d'années. Bien sûr que j'aurais pu les garder pour moi. Mais-là, j'aurais manqué à mon objectif de transmettre quelque chose, si minime soit-il, à la jeunesse du présent et du futur », précise-t-il.

Né le 22 septembre 1941 à Yonon, dans le district de Djambala, Christophe Bouramoué est marié et père de cinq enfants. Agrégé de cardiologie des CHU de France et professeur émérite de l'UMNG, il fut ministre de la Santé publique puis de la recherche scientifique. L'auteur a été chef de service de cardiologie du CHU de Brazzaville et recteur. Son ouvrage est disponible en ligne et à la librairie Les manguiers...