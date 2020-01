Afrique: CAN 2021 - La compétition aura lieu en janvier

Au terme de son séjour de travail au Cameroun où se déroulera la Coupe d'Afrique des nations (Can), dans exactement douze mois, la délégation de la Confédération africaine de football (Caf) a signifié que la compétition se tiendra du 9 janvier au 6 février.

La Can a été confirmée au Cameroun au début de l'année 2021. Après plusieurs mois de suspense dus à l'incertitude sur la capacité du Cameroun d'organiser cette compétition, la Caf a estimé que le plus grand rendez-vous du football africain aura lieu au pays de Samuel Eto'o.

Contrairement aux périodes initiales (entre juin et juillet), la prochaine édition de la Can aura lieu en janvier. Ce qui signifie que la durée de deux ans ne sera pas respectée entre l'édition 2019 et 2021.

La Caf pense que les conditions pluviométriques ne permettront pas de bien organiser la Can entre les mois de juin et juillet au Cameroun. « Je suis conscient que le peuple camerounais vivra la ferveur du football. Ce pays est un pilier du football continental et le mois de janvier convient bien », a déclaré, le président de la Caf, Ahmad Ahmad. Il pense que la décision a été réfléchie car, il fallait penser aux conditions météorologiques.

Certains experts estiment que cette raison n'est pas valable puisque l'édition 2012 de la compétition qui a eu lieu conjointement au Gabon et en Guinée s'est déroulée en période de pluies et le tournoi s'était bien passé.

Le Congo (3 points) qui est placé en deuxième position du groupe H, derrière le Sénégal, aux éliminatoires de cette compétition devra mobiliser les moyens d'évoluer crescendo lors des derniers matchs éliminatoires, notamment la double confrontation contre l'Eswatini.