Ile Maurice: Edition 2019 du Public Service Excellence Award

communiqué de presse

GIS - 17 Janvier, 2020 : L'Edition 2019 du Public Service Excellence Award est officiellement lancé. Le thème choisi pour cette édition est « A citizen-centric Public Service to accelerate socio-economic development ».

En ce sens, le ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles invite tous les ministères / départements / autorités locales, ainsi que leurs divisions / unités respectives, à participer au PSEA 2019 qui a pour but de donner une dimension supplémentaire aux efforts en cours afin d'améliorer la qualité des services offerts au public grâce à la mise en œuvre et à l'utilisation d'outils et de techniques intelligents.

Les ministères / départements / autorités locales participants devront démontrer leurs réalisations pour l'année écoulée en termes de meilleures pratiques bien définies qui ont abouti à des changements ou améliorations substantiels alignés sur l'un des 10 piliers du Public Sector Business Transformation Strategy.

Les trois meilleurs candidats recevront par ordre de mérite les Gold, Silver ou Bronze Awards et se verront attribuer des prix en espèces de Rs 100 000, Rs 60 000 et Rs 40 000 respectivement.

Le formulaire de participation est disponible sur le site web du ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles. Une copie électronique de la demande doit être envoyée à mcsa-aru@govmu.org et une version imprimée de celle-ci, dûment signée par un haut cadre, doit être envoyée au même ministère au plus tard le 20 mars 2020 à 16 heures.