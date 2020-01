Sénégal: Echanges avec l'extérieur - Les importations du Sénégal ont baissé de 24,5 milliards de FCFA au mois de Novembre

En variation mensuelle, les importations de biens du Sénégal se sont inscrites en baisse de 6,6% (-24,5 milliards) au mois de novembre 2019 pour se situer à 345,2 milliards. Selon de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), la cause est liée aux produits alimentaires (-18,5 milliards) et aux produits pharmaceutiques (-4,2 milliards).

La Dpee note aussi que le repli des importations des produits alimentaires est attribué au « froment et méteil » (-6,5 milliards), aux fruits et légumes comestibles (-3,7 milliards), aux «huiles et graisses animales et végétales » (-3,5 milliards), au riz (-3,0 milliards) et au maïs (-2,4 milliards).

Par ailleurs, les importations de « machines, appareils et moteurs » (+11,1 milliards) et de produits pétroliers (+5,8 milliards) se sont consolidées en rythme mensuel. En glissement annuel, les importations de biens se sont confortées de 16,9 milliards (+5,1%) au mois de novembre 2019.

Sur les onze premiers mois de 2019, les importations de biens sont évaluées à 3811,3 milliards contre 3537,6 milliards sur la même période en 2018, soit une progression de 273,6 milliards (+7,7%).

Cette évolution est essentiellement attribuable aux « machines, appareils et moteurs » (+118,1 milliards), aux « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (+57,5 milliards), aux produits alimentaires (+25,0 milliards) et aux produits pharmaceutiques (+18,6 milliards).

Pour leur part, les importations de produits pétroliers ont reculé de 3,0 milliards sur la période, en relation avec les huiles brutes de pétrole (-82,7 milliards).