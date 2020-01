Maroc: FC Séville - Youssef En-Nesyri aligné face au Real Madrid ce samedi?

Le prometteur attaquant international marocain de Leganés Youssef En-Nesyri, âgé de 22 ans, a été recruté par Séville jusqu'en 2025.

A peine arrivé en Andalousie, le Lion de l'Atlas sera aligné dès ce weekend au stade Santiago Bernabeu pour le compte de la 20e journée de Liga. C'est ce qu'a laissé entendre l'entraîneur des Rojiblancos, Julen Lopetegui, en conférence de presse.

« C'est en effet une option pour demain maintenant qu'il a signé. Il s'est entraîné, il est disponible et en forme donc il a de grandes chances de jouer », a déclaré le Basque.

Lopetegui attend beaucoup de l'attaquant marocain, auteur de 4 buts avec Leganés en Liga cette saison: « Les joueurs qui viennent ici doivent servir à améliorer l'équipe. En-Nesyri on le connaît très bien et s'il est avec nous, c'est parce qu'on considère qu'il représente l'avenir et qu'il peut nous aider. Il connaît bien le championnat et c'est un joueur très complet, capable de s'adapter à n'importe quelle position. Il a un potentiel énorme mais doit continuer à progresser et on espère qu'il le fera ici ».

Youssef En-Nesyri a signé un contrat de cinq ans et demi. Pour s'attacher les services de l'ancien de l'Académie Mohammed V, le club entraîné par Julen Lopetegui a déboursé une somme estimée à 20 millions d'euros.