Congo-Kinshasa: Officiel - Joris Kayembe signe au Sporting de Charleroi

Nous vous l'annoncions, c'est désormais officiel : Joris Kayembe quitte Nantes pour le Sporting Charleroi. Ce vendredi matin, l'ancien international espoir belge a passé sa visite médicale. Il a ensuite signé son contrat.

Charleroi a annoncé ce vendredi la signature de Joris Kayembe (25 ans) pour deux saisons, plus une saison en option. Un premier transfert hivernal en forme de pari pour le Sporting, qui attire là un jeune joueur talentueux et revanchard après deux graves blessures au genou.

« Quand on voit les résultats de l'équipe, sa place au classement, ça m'a encouragé à venir ici », dit Joris Kayembe. « Je n'ai jamais vraiment joué en Belgique mais c'est une chance pour moi maintenant de revenir dans mon pays et de pouvoir me relancer. Ça me donne aussi l'occasion de me rapprocher de ma famille. Quant à ma place sur le terrain, je suis un joueur polyvalent, je sais jouer sur le flanc mais dans le milieu également. »

Le Belgo-Congolais débarque du FC Nantes où il n'aura pas pu jouer plus de trois rencontres, victime de blessures puis mis de côté cette saison par le coach Christian Gourcuff. Ancien joueur du Brussels (2010-2011) et du Standard (2011-2013), Joris Kayembe avait rejoint les équipes de jeunes de Porto en 2013 et avait débuté sa carrière pro au Portugal en 2015. Il était à Nantes depuis 2017.