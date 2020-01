Angola: Le recouvrement des prêts non performants garantit l'activité de financement

Luanda — Le recouvrement des créances douteuses, en responsabilisant les débiteurs, garantira que les banques disposent des liquidités et des stratégies pour redonner du crédit à l'économie et participer plus efficacement à l'inclusion financière, a déclaré jeudi la ministre des Finances d'Angola, Vera Daves.

Les données du secteur bancaire indiquent que le volume des créances douteuses dans les banques angolaises a doublé entre 2015 et 2018.

"Le mauvais crédit a atteint des niveaux alarmants ... ", a déclaré Vera Daves qui s'exprimait lors de l'ouverture du 11e Conseil consultatif du ministère des Finances, qui va se dérouler pendant trois jours.

Les prêts douteux en Angola ont augmenté de façon exponentielle, atteignant 13,9% en 2013, 15,1% (2014), 17,3% (2015), 25,4% (2016) et 33,3% (2017) .

Sur le total des prêts non performants de 2017, au moins 84% revenait à la Banque d'épargne et de crédit (BPC, signe en portugais) et les 16% restants à d'autres banques commerciales.

Selon la ministre, le ratio des prêts non performants en Angola est supérieur à la moyenne africaine.

Ainsi, en 2017, l'Angola comptait 32%, tandis que le Ghana en avait 22%, le Nigéria, 15%, la République du Congo, 12%, le Kenya, 10%, l'Ouganda 6%, l'Afrique du Sud, 3% et la Namibie, 2%.