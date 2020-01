Sénégal: Accident mortel sur la Rn 2 - Trois ressortissants mauritaniens tués

Un accident d'une rare violence s'est produit sur la route nationale numéro 2 hier matin. Six personnes, toutes de nationalité mauritanienne, étaient en partance pour Nouakchott. Trois individus y ont perdu la vie et trois autres dont un bébé d'environ un an, sont grièvement blessés.

Hier, c'est aux environs de dix heures que l'accident s'est produit sur la route nationale numéro 2 à hauteur du village de Baralé Ndiaye (Commune de Sakal), situé à trente kilomètres de Louga. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule de marque Land Cruiser a quitté Dakar tôt le matin à destination de la Mauritanie avec, à son bord, cinq personnes en plus du chauffeur, toutes de nationalité mauritanienne. C'est à la sortie du village de Baralé Ndiaye que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule en amorçant le long virage réputé dangereux par les habitués de ce tronçon.

Sans doute surpris par la tournure rapide de l'incident, le chauffeur Mamadou Lamine Bâ n'a pu empêcher le véhicule de sortir de la route et de faire plusieurs tonneaux qui les ont projetés à trois cents mètres dans la brousse. Alertés par un bruit étrange, les villageois de Baralé rappliquent sur les lieux. Mais c'était pour constater que trois des occupants avaient déjà perdu la vie. Il s'agit en plus du chauffeur Mamadou Lamine Bâ, de la dame Khady Dahirou Sy née en 1988 et qui portait son bébé B.D. âgé d'environ un an, de Mamadou Abdoul Bâ, né en 1948.

Alertés, la sous-brigade de gendarmerie de Ngueune Sarr et les sapeurs-pompiers de la 52e compagnie de secours de Louga n'ont pas perdu de temps pour rallier les lieux de l'accident. Ils ont procédé à l'évacuation des blessés dont un sexagénaire du nom de Bamba Makhrane, d'une dame de trente ans, Khady Bâ, et du bébé B.D. dont la mère n'a pas survécu à l'accident. Ils ont été transférés au Service des urgences de l'Hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga où nos sources renseignent que leur état est jugé assez sérieux.