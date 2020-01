Ile Maurice: Déclaration des avoirs des élus - ce qu'il faut en retenir

L'independent Commission against Corruption a publié la liste des biens des élus du scrutin de 2014 et des nouveaux élus de décembre 2019. Toutefois, le document posté par l'ICAC sur son site web mercredi 15 janvier ne mentionne pas les comptes bancaires de ceux concernés par la «Declaration of Assets Act». Vous retrouverez la liste plus bas. Ce qu'il en ressort, entre autres, c'est que nos députés ont de nombreux biens à l'étranger.

Un appartement à 16 Glynde Reach, Harrison Street, Londres, pour l'ancien ministre du Tourisme Anil Gayan. Une propriété à Poitiers, en France, pour le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs Yogida Sawmynaden. Une propriété à Montpellier pour l'ex-député du gouvernement Zouberr Joomaye.

Une propriété à La Mecque, en Arabie saoudite, pour le député du Mouvement militant mauricien Reza Uteem. Un bien en copropriété avec son épouse Hacinna à Thiais, dans le département du Val-de-Marne, en France, pour le parlementaire du Parti travailliste Shakeel Mohamed. Pour finir, des biens fonciers en France et à Dubaï respectivement pour le notaire-ministre Kavy Ramano.

Il a fallu que l'Independent Commission against Corruption (ICAC) rende publique, sur son site Internet, une partie des avoirs des parlementaires des deux derniers mandats pour que ces biens fonciers de certains élus et ex-élus à l'étranger fassent surface.

La MRA aussi

Toutefois, il nous revient que la commission anti-corruption n'est pas l'unique autorité concernée en ce qui concerne les biens des Mauriciens à l'étranger. La Mauritius Revenue Authority (MRA) est aussi à l'avant-plan. Car les contribuables mauriciens, de même que les sociétés qui ont acquis des biens à l'étranger, doivent les déclarer au fisc.

La MRA avait invité tous ceux qui ont acquis des biens à l'étranger à partir de revenus non déclarés ou sous-déclarés provenant de Maurice à faire une déclaration volontaire d'impôt sur ces revenus qui n'ont pas été taxés. S'ils règlent les impayés avant le 31 mars de cette année, ces contribuables bénéficieront d'une exemption intégrale sur les pénalités dues et les intérêts accrus sur ces revenus non déclarés.

Toutefois, le fisc précise qu'il n'y a aucune restriction sur un citoyen mauricien pour acquérir un bien à l'étranger ou pour détenir un compte bancaire hors de Maurice.

Par contre, les revenus obtenus à l'étranger par une personne résidant à Maurice sont taxables quand ils sont remis à Maurice.

Rs 104 milliards de fortune à l'étranger

L'on se rappelle qu'en septembre dernier, le directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA) Sudhamo Lal, a dévoilé le montant officiel, à savoir, traçable, de la fortune des particuliers tout comme celle des entreprises mauriciennes à l'étranger. Soit, Rs 104 milliards pour les particuliers et Rs 980 milliards pour les entreprises. Une première à Maurice. Il a même soutenu que 60 % des placements des citoyens se trouvent dans quatre pays - Luxembourg, France, Royaume-Uni et Monaco.

La MRA a obtenu ces renseignements à partir des comptes de dépôts bancaires, des contrats d'assurance et des fonds d'investissement détenus par des Mauriciens à l'étranger grâce à une coopération avec quarante-quatre autorités fiscales étrangères. À l'époque, Sudhamo Lall que nous avions interrogé, avait refusé de divulguer le profil, disait-il, «confidentiel » des particuliers concernés, voire nous dire si des politiciens en faisaient partie. Aujourd'hui, on a enfin la réponse.

Les limitations de la Declaration of Assets Act

La liste des biens immobiliers, des voitures, entre autres, n'est qu'une infime partie des informations fournies par les élus et les hauts fonctionnaires. L'Independent Commission against Corruption n'a dévoilé que des bribes de ces avoirs, car l'article 7 de la «Declaration of Assets Act» impose des limitations dans la loi.

En effet, l'article 7, qui traite de la «disclosure of declaration» apporte des limites, telles que les sommes d'argent que l'élu possède dans les banques locales ou internationales. Également, la valeur d'un bijou ou autre objet précieux dépassant les Rs 500 000 ou le «cash in hand» qui dépasse Rs 1 million ne tombe pas sous la déclaration obligatoire des avoirs.

Autre lacune : les biens immobiliers déclarés n'ont pas été évalués. Il n y'a pas de détails sur la nature des propriétés, par exemple s'il s'agit d'un terrain vierge, d'une maison ou d'un «château». Aucune mention aussi des biens acquis lors des précédents mariages civils, comme c'est le cas pour des transactions au Registrar General.

Ceux qui tardent à soumettre leurs déclarations des avoirs vont avoir des pénalités financières à payer, soit une amende mensuelle de Rs 5 000 jusqu'à ce que la fiche soit déposée. Même dans ce cas, le plafond des amendes s'arrête à Rs 50 000. Toute personne voulant contester l'amende peut saisir la Cour suprême pour une demande de révision judiciaire dans un délai de 28 jours. Ceux qui ne soumettent pas leurs fiches devront être poursuivis à cet effet. Les contrevenants risquent une amende d'un million de roupies et une peine de prison ne dépassant pas cinq ans.

«Nil» : le Speaker et l'ambassadeur de Maurice En Arabie Saoudite

La liste des avoirs des membres de l'Assemblée nationale laisse sans voix en ce qui concerne ceux qui n'ont rien ou très peu déclaré auprès de la commission anti-corruption (voir ci-dessous). À titre d'exemple, Soorojdev Phokeer, le speaker de l'Assemblée nationale n'a rien précisé sur la fiche de déclaration qui peut être divulguée. L'express s'est également penché sur son casier hypothécaire : il ne possède rien à son nom ou en copropriété. En revanche, l'ex-député Showkutally Soodhun, a déclaré une BMW 530i uniquement. Au Registrar General, on note que Showkutally Soodhun a un casier hypothécaire qui démontre qu'il ne détient pas de propriétés en son nom. C'est son épouse qui a réalisé des transactions et des prêts et qui n'a plus d'ardoise.

En effet, les parts de Showkutally Soodhun et de son épouse au sein de la Société Umeeir Ibne Showkut ont été transférées à leur fils. Cette société possède des actions au sein d'une compagnie connue comme Société Culture de Tabac Ltd qui possède des propriétés. Des transactions antérieures démontrent des prêts à la Bramer Bank ainsi que l'achat et la vente d'un terrain à Coromandel.

La liste détaillée des 125 personnes concernées (hormis Rodrigues et les élus municipaux ou de conseils de districts) :

Abbas Mamode Mohamad Salim

Propriété : Port Louis

Voiture : Toyota RAV 4

Jean-Nel Alain ALIPHON

Actions : Gov of Mauritius Silver Retirement Bonds

Propriétés : Albion et Belle Etoile

Voitures : Mercedes et Qashqai

Liabilities : SICOM

Sayed Muhammad Aadil Ameer Meea

Actions: 99 Shares - Societe Sogut

Propriétés : Port Louis Faubourg de l'Est, Port Louis Vallee des Pretres, Port Louis Abbe Deroulede, Quartier Militaire Moka, Vallee des Pretres, Port Louis (Corner Royal & Etienne Pellereau Streets), Chamouny Chemin Grenier

Voiture : BMW

Passif : Housing Loan - MCB, Finance Lease - SICOM

Marie Genevieve Stephanie Anquetil

Propriétés : F.Side et G.Gaube

Voitures : Nissan Qashqai et Mitsubishi

Passif: Personal Loan - MCB

Patrice Kursley Armance

Actions: 250 shares - A&C Associates Ltd

Propriété : Pointe aux Sables

Voitures : BMW 320i et Jaguar F. PACE

Liabilities : Housing Loan - MCB, Personal Loan - MCB, Micro Finance Loan - MCB, Leasing - SICOM Leasing, Leasing - AXYS Leasing

Patrick Gervais Assirvaden

Propriété : Flat in Flic en Flac

Voiture : KIA Sportage

Liabilities: VISA CARD, MASTER CARD, INTERNET CARD - HSBC

Biens transférés : Miss Marie Blanche Dhaall - Immoveable property in Albion

Farhad Ismael Aumeer

Actions : 139/19 - Ste ABDFA - Farhad, Faiza Aumeer, C17144789 - Olive Moi Enterprise - Farhad, Faiza Aumeer, 108127 - Ozonation Ltd - Farhad, Faiza Aumeer, 158145 - Ste Sheahfare - Farhaad Aumeer

Propriété : Bout du Monde, Ebene - F.I. Aumeer/Faiza Aumeer, Quatre Bornes - F.I. Aumeer/Faiza Aumeer, Quatre Bornes - F.I. Aumeer/Faiza Aumeer, Flic en Flac - F.I. Aumeer, Port Louis - F.I. Aumeer/F. Tulloo, St Antoine - F.I. Aumeer/ F. Bholah, Coromandel - F.I. Aumeer and Faiza Aumeer.

Voitures : Porche- Cayman - Farhad Aumeer, BMW 530E - Farhad/ Faiza Aumeer, Mercedes A120 - Farhad Aumeer

Bateau : Lagooner - Farhad Aumeer

Passifs : HOME Loan - Barclays, Home Loan - Barclays, MCB Mastercard - MCB, VISA - MCB, Barclays Card VISA - Barclays

Darsanand Balgobin

Actions : 100 - Crescendo Megatrends Investment (MCB) - D Balgobin

Actions : 2500 - Air Mauritius - D Balgobin, 6108 - Lottotech Ltd - D Balgobin, 200 - MCB Group - D Balgobin

Propriété : Boulet Rouge. Flacq - D Balgobin, Boulet Rouge. Flacq - D Balgobin, Flic en Flac - D Balgobin, St Julien D'Hotman - D Balgobin

Voitures : Mercedes C180 - D Balgobin

Passifs : Loan - MCB , Leasing on vehicle

Mr Vedasingam Vasudevachariar Baloomoody

Propriété : Property acquired (1971), Property acquired (1985), Property acquired (1994), Property acquired (1996), Property acquired (1994), Property acquired (2002)

Voitures : Audi A4 - Vedasingam BALOOMOODY, Audi Q5 - Vedasingam BALOOMOODY

Passifs : Loan - Barclays Bank, Car Loan - SICOM

Barbier Jean-Claude

Actions : 30 - Clauda Confection Ltd - Jean-Claude Barbier

Propriété : T-Bay - Jean-Claude Barbier

Voitures : BMW 316i - Jean-Claude Barbier, Mitsubishi Lancer - Jean-Claude Barbier, Nissan Vanette - Jean-Claude Barbier

Toolsyraj Benydin

Propriété : Quatre Bornes - Toolsyraj BENYDIN, Candos - Toolsyraj BENYDIN /Mrs Tara BENYDIN

Voitures : Mercedes Benz E 200 - Mr Toolsyraj BENYDIN

Joanna Marie Berenger

Propriété : Vacoas - Joanna Marie Berenger, Highlands - Joanna Marie Berenger

Passifs : Loan

Bérenger Paul Raymond

Propriété : Riverwalk, Riverwalk

Voitures : Suzuki Grand Vitara - Declarant, Renault Captur - Declarant

Donations : Donation to daughter - Freehold property in Riverwalk

Bhagwan Rajesh Anand

Propriété : Rose Hill - Declarant's joint with brother and wife, Rose Hill - Declarant joint with his wife

Voitures : Renault Kadjar - Rajesh Bhagwan, Renault Fluence - Rajesh Bhagwan

Soomilduth Bholah

Actions : 347.98 Units - MCB Unit Trust - Declarant,

Actions : 250 Ord, shares - Clean Klub Ltd - Soomilduth BHOLAH

Propriété : Nouvelle France - Mr & Mrs S. Bholah, La Louise, Q. Bornes - Mr & Mrs S. Bholah, Riv, Citron, Pamplemousses - Mr & Mrs S. Bholah, Triolet - Mr & Mrs S. Bholah

Voitures : Toyota RAV 4 - Declarant, Isuzu KB 300 - Declarant

Passifs : M/V Loan - SICOM Ltd, Loan - Barclays, Card - Barclays, Card - HSBC

Nandcoomar Bodha

Actions : Oasis Deux Ltd - Nandcoomar Bodha, Satyabhama Bodha

Propriété : Sir Virgil Naz, Curepipe - Nandcoomar Bodha, Archipel Road, Calodyne - Nandcoomar Bodha, Merville, Pereybere - Nandcoomar Bodha, Saint Francois - Nandcoomar Bodha

Voitures : BMW X4 - Nandcoomar Bodha

Marie Cyril Eddy Boissézon

Actions : 160 Shares - MCB Group Ltd - Eddy Boissézon

Voitures : BMW X1 S Drive 181 - M.C.E Boissézon

Propriété : Corinne Lysiane Maryvonne Boissézon - Apartment at St Paul, Phoenix, Corinne Lysiane Maryvonne Boissézon - Land and Building at Quatre-Bornes (Property disposed on 16 November 2015)

Boolell Arvin

Voitures : Audi Q5 - Arvin Boolell, Audi Q3 - Arvin Boolell

Passifs: Housing Loan - Barclays, Car Loan - SICOM

Deveena Boygah

Propriété : Amaury - Mrs Boygah, RdR - Mrs Boygah, Q.B - Mr and Mrs Boygah, R.H - Mr and Mrs Boygah, Q.B - Mr and Mrs Boygah, RdR - Mr and Mrs Boygah, Pereybere - Mr and Mrs Boygah

Voitures : Nissan Duke - Mrs Boygah, BMW X 4 - Mrs Boygah

Mr Soodesh Satkam Callichurn

Propriété : Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Trou aux Biches - Callichurn Soodesh Satkam and Pooja Awtar Devi Autar Callichurn, Pamplemousses - Callichurn Soodesh Satkam

Voitures : BMW 4 Series - Callichurn Soodesh Satkam, Honda Civic - Callichurn Soodesh Satkam

Passifs: LOAN - MHC, LOAN - MHC

Dr Mrs Marie Christiane Dorine Chukowry

Actions : 150 Ordinary Shares - V&V Mechanical Workshop - CHUKOWRY M.C.Dorine

Propriété : Q. Bornes - M.C.D. CHUKOWRY & B. K. CHUKOWRY, Domaine Ile D'Ambre - M.C.D. CHUKOWRY & Allamouton, Soreze, Pailles - CHUKOWRY M.C.D. & BIJAY KUMAR Chukowry

Voitures : BMW X1 - CHUKOWRY M. C. Dorine

Passifs : Loan - SBM, Loan - SBM, Loan - Jointly with ALLAMOUTOU G.G.S - SBM, Loan - Mauritius Civil Service Mutual Aid Association Ltd

Ivan Leslie Collendavelloo

Voitures : VW Golf - Declarant, Audi Q3 - Declarant

Passifs : Car Loan - SICOM

Fazila Jeewa Daureeawoo

Propriété : Roche Brunes - Fazila Jeewa Daureeawoo, Office Port-Louis - F. J. Daureeawoo, Ebene - Joint Mr & Mrs Daureeawoo

Voitures : Volkswagen Passat - Fazila Jeewa Daureeawoo, BMW - Fazila Jeewa Daureeawoo, Volkswagen Passat - Fazila Jeewa Daureeawoo

Passifs : Loan - F. J. Daureeawoo - State Insurance Co Ltd

David Gilles Fabrice

Propriété : Roche Brunes - DAVID GILLES FABRICE

Voitures : Suzuki Ignis GLX AMT - DAVID Gilles Fabrice (Lessee)

Dayal Jayeshwur Raj

Propriété : Phoenix - Jayeshwur Raj Dayal, Mon Desir - Jayeshwur Raj Dayal

Voitures : BMW 730 Li - Jayeshwur Raj Dayal

Rajanah Dhaliah

Actions : Policy Value - RL 360 Insurance Company Limited - Rajanah Dhaliah

Actions: 130 Shares - Société Moon Bird - Rajanah Dhaliah, Shares - Northfields International High School - Rajanah Dhaliah, 200 Shares - MCB Group Limited - Rajanah Dhaliah, 300 Shares - Lux Island Resorts Ltd - Rajanah Dhaliah, 5,000 Shares - SBM Holdings Ltd - Rajanah Dhaliah, 30,000 Shares - SIT Land Holdings Ltd - Rajanah Dhaliah, Capital Social - Société West Sunset - Rajanah Dhaliah/Numrutta Dhaliah

Propriété : The Vishakapatnam - Le Hochet (1865-1995) Trust - Social and Religious matters

Propriété : Terre Rouge - Rajanah Dhaliah, Riambel - Rajanah Dhaliah, Cote D'Or - Rajanah Dhaliah

Voitures : X5 - Rajanah Dhaliah, Mercedes - Rajanah Dhaliah

Passifs : Housing Loan - Barclays, SICOM

Dhunoo Soobeersingh

Propriété : La Marie - DHUNOO SOOBEERSINGH

Voitures : GWM Double Cab Pick up - DHUNOO SOOBEERSINGH, Kia Sportage - DHUNOO SOOBEERSINGH, Citroen C5 - DHUNOO SOOBEERSINGH

Passifs : Housing Loan - Dhunoo Soobeersingh - MCB Ltd Lease, Dhunoo Soobeersingh - Maubank, Overdraft - Dhunoo Soobeersingh - MCB

Marie Alexandra Tania Diolle

Propriété : Quatre Bornes - Tania Diolle

Passifs : Housing Loan - MCB, Personal Loan - MCB, Housing Loan - MHC

Dookun luchoomun Mrs Leela Devi

Propriété : Mon Desir Plaines Wilhems - L D Dookun Luchoomun/ M Luchoomun/Rahul Dev Luchoomun, Mon Desir Plaines Wilhems - L D Dookun Luchoomun/M Luchoomun /Siddhanth Luchoomun, Belle Vue Maurel (Barlow) - L D Dookun Luchoomun /M Luchoomun, Minissy, Moka - L D Dookun Luchoomun/M Luchoomun and Siddhanth Kirty Luchoomun, Minissy Moka - L D Dookun Luchoomun/ M Luchoomun/ Rahul Dev Luchoomun, Solferino Vacoas - L D Dookun Luchoomun/ NRKR Dookun/Medhavi Bhowon, Petite Marie, Flic En Flac (Property includes a concrete residential building) - L D Dookun Luchoomun / M Luchoomun, Belle Rive Moka - L D Dookun Luchoomun /M Luchoomun, Belle Rive Moka - L D Dookun Luchoomun/ M Luchoomun, L'Unite Flacq - L D Dookun Luchoomun/ M Luchoomun, Beau Climat, Savanne - L D Dookun Luchoomun / M Luchoomun, Vacoas, Plaine Wilhems (Property includes concrete house) - L D Dookun Luchoomun / M Luchoomun, Vacoas, Plaine Wilhems (Property includes concrete house) - L D Dookun Luchoomun / M Luchoomun, Vacoas, Plaines Wilhems - L D Dookun Luchoomun/ M Luchoomun,

Voitures : Toyota Rav 4 - Declarant

Propriété : Dr Rahul Dev Luchoomun - Plot of Land at Mon Desir, Vacoas, Dr Rahul Dev Luchoomun - Plot of Land at Mon Desir, Vacoas, Each of the two sons of Declarant - 5000 Ordinary Shares of Air Mauritius Ltd and 3000 Ordinary Shares of Lottotech Ltd

Doolub Rameswar

Actions : 1000 shares - LOTTOTECH - Rameswar DOOLUB

Actions : 1000 ordinary shares - KRAM MARKETING COMMUNICATION - DOOLUB Rameswar

Propriété : Souillac - Rameswar Doolub and Reena Doolub, Highlands - Rameswar and Reena Doolub

Passifs: DOOLUB RAMDUTH - 5 Fixed Deposits at Mutual Aid

Adrien Charles Duval

Voitures : Mercedes E300 AMG - Adrien Charles Duval, Land Rover Defender - Adrien Charles Duval

Bateau: Speedboat - Adrien Charles Duval, Speedboat - Adrien Charles Duval

Passifs : Car Loan - SICOM

Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval

Actions : 300 shares - Horizon Properties Ltd - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, 2320 - IBL - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, 740 - Mauritours - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, 1620 - Leal & Co Ltd - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, 500 - DHS Consultants Ltd (Dormant Co) - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, 43200 - Pharmacie Nouvelle Ltee - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval

Actions : Northwest Trust Ltd - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval - Jennifer, Stephanie Alexandre and Adrien Duval

Propriété : Grand Gaube - Mr & Mrs Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, Belle Vue - Xavier-Luc Duval

Voitures : Porsche Targa - Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval

Passifs : Marie Kishtoo - 6000 ordinary shares in Nexia Baker & Arenson Ltd and 1 Redeemable Preference Share - SICOM - House Couvent Road - Grand Gaube

Christian Harold Richard Duval

Actions : 66% - Societe de Grand Gaube - C.H.R Duval

Eileen Karen Lee Chin Foo Kune

Actions: 70 Ordinary shares - MCB LTD - Karen Foo KUNE, 1000 Ordinary shares - Lottech Ltd - Karen Foo KUNE

Voitures : Mazda - DBA BK5P AXELA - Eileen Karen Foo Kune

Sangeet Fowdar

Propriété : Vacoas - Mr Sangeet Fowdar and Mrs Shakuntala Fowdar

Voitures : Mercedes CLA 200 - Sangeet Fowdar, Honda Fit - Sangeet Fowdar

Passifs : Housing Loan - MauBank, Car Loan - SICOM, Car Loan --SICOM

Jean Francisco Francois

Propriété : Mt Limon, Rodrigues - Jean Francisco Francois

Voitures : Motorcycle - Jean Francisco FRANCOIS, Pick-up - Jean Francisco FRANCOIS, Car - Jean Francisco FRANCOIS

Passifs : Housing Loan - Joint, Credit Card - Declarant

Alan Ganoo

Actions : CM Structured Products Ltd - Zenith Cross Assets MCB Capital Markets - Alan Ganoo

Actions : 50% shares - Société Patanjali - Declarant

Propriété : Volcy Pougnet Street, Port Louis - Declarant, Hugnin Road, Rose Hill - Declarant & wife Sobha Devi Ganoo, Lot 204 - Port Louis - Declarant

Voitures : BMW X 4 Drive 30i (Automatic) 902 - Alan GANOO, KIA Sportage - Alan GANOO/ MCB Leasing

Passifs : Liability - MCB Ltd, Libility - MCB Leasing, Joint Liability- with Alanna Yashodara Ganoo, Liability - SICOM Ltd

Alanna Yashodara GANOO Sum of money

Anil Kumarsingh Gayan

Actions : 6951 - IBL Ltd - A K Gayan, 641 - Sun Ltd - A K Gayan, 9,302 - SBM Securities - A K Gayan, 15,000 - SBM Securities - A K Gayan

Propriété : Curepipe - A K Gayan, Sterling House, Port Louis - A K Gayan, Floran View, Port Louis - A K Gayan, Coromandel - A.K.Gayan, Sterling House , Port Louis -A.K.Gayan, Flat, 16 Glynde Reach, Harrison Street, London - A.K.Gayan, Not Active Societe Usham 8 Southhall Co Ltd - Sterling House - A.K.Gayan, Lex Advoc Associates Co, Sterling House, Port Louis - A.K.Gayan

Voitures : BMW X5 - A K Gayan, BMW 520 I - A K Gayan, Qashqai - A K Gayan

Bablee Serge Gilbert

Propriété : Flic en Flac - Mr & Mrs BABLEE, Rose-Hill - Mr & Mrs BABLEE

Voitures : Honda Civic - BABLEE Serge Gilbert

Maneesh Gobin

Propriété : Tamarin - Declarant

Voitures : BMW Model X3 - Maneesh GOBIN, Toyota Prado - Maneesh GOBIN

Passifs : Car Loan - Declarant - SICOM, Credit Card - Declarant - MCB

Ashit Kumar Gungah

Propriété : Ebene - Ashit Gungah, Trou aux Biches - Ashit Gungah

Voitures : BMW 430i - Ashit Kumar Gungah, BMW 530iA - Ashit Kumar Gungah

Passifs : Car Loan - SICOM, Student Loan - EWF

Mahend Gungapersad

Propriété : Goodlands - Mahend GUNGAPERSAD, Reunion Maurel - Mahend GUNGAPERSAD

Voitures : RAV4 TOYOTA - Mahend GUNGAPERSAD

Passifs : Mutual Aid - SBM

Santi Bai Hanoomanjee

Actions: 6399 - CIM Financial Services Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 667 - ENL Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 1000 - FINCORP Investment Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 500 - INNODIS Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 5503 - IBL Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 2300 - MCB Group Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 500 - MUA Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 1800 - National Investment Trust Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 3805 - New Mauritius Hotels Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 2370 - Rogers & Co Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 154520 - SBM Holdings Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 1641 - SUN Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 500 - Terra Mauricia Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 200 - The United Basalt Products Ltd - Santi Bai Hanoomanjee, 6399 - Lavastone Ltd - Santi Bai Hanoomanjee

Propriété : Flic en Flac (leasehold) - Jagdish D. & Santi Bai HANOOMANJEE

Voitures : Toyota (1.6) Corolla - Santi Bai Hanoomanjee, Mercedes - Santi Bai Hanoomanjee

Passifs : Naila, Sheila and Chaya Hanoomanjee - Bungalow situated at Gold Coast Complex, Flic en Flac, Chaya Hanoomanjee - Rs 6 Million rupees

Joseph Hugo Thierry Henry

Voitures : KIA Sportage - Joseph Hugo Thierry Henry

Passifs : Home Loan - HSBC, Personal Loan - HSBC, Credit Card - HSBC

Teeruthraj Hurdoyal

Actions: 10,000 ordinary shares - OTF Export Ltd - Teeruthraj Hurdoyal, 500 ordinary shares - Exofruits Export Ltd - Teeruthraj Hurdoyal

Propriété : Trou D'eau Douce - Teeruthraj Hurdoyal, Trou D'eau Douce - Teeruthraj Hurdoyal, Riche Mare - Mr & Mrs T. Hurdoyal, Bel Air - Teeruthraj Hurdoyal

Mahendranuth Sharma Hurreeram

Propriété : St Croix - Mahendranuth Sharma HURREERAM, Floreal - Mahendranuth Sharma HURREERAM

Voitures : Audi Q2 - Mahendranuth Sharma HURREERAM

Passifs : Declarant - Bank One, Declarant - SBM

Mahendranuth S. Hurreeram

Propriété : Ste Croix - M.S Hurreeram, Floreal - M.S Hurreeram

Voitures : Audi Q2 - M.S Hurreeram

Passifs : Declarant - Bank One, Declarant - SBM, Declarant - SICOM

Mohammad Anwar Husnoo

Propriété : Pointe Aux Cannoniers - Mohammad Anwar HUSNOO, Quatre Bornes - HUSNOO Mohammad Anwar Bibi Khursheed Molabaccus, Quatre Bornes - HUSNOO Mohammad Anwar, Port Louis - HUSNOO Mohammad Anwar, Trianon - Mohammad Anwar HUSNOO Bibi Khursheed Molabaccus

Voitures : Nissan Almera - Declarant

Ashley Ittoo

Actions: 1000 - Ordinary - Contractplus Ltd - ITTOO Ashley, 153 - Ordinary - AIVISION LTD - ITTOO Ashley

Propriété : Ebene - ITTOO Ashley

Voitures : Range Rover - ITTOO Ashley, Volswagen Passat - ITTOO Ashley

Passifs : Loan - ITTOO Ashley - BCP Bank, Loan - ITTOO Ashley - SICOM

Roubina Jadoo-Jaunbocus

Propriété : Highlands, Ebene, St Antoine, Riviere du Rempart, Port-Louis, Beau Bassin - Declarant

Voitures : Jeep - ROUBINA JADOO JAUNBOCUS

Passifs : Loan - SBM, Loan - Bank One

Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal

Propriété : La Flora - Declarant joint with spouse, Rose Belle - Declarant joint with spouse, Cote D'or - Declarant joint with spouse, Flic-En-Flac - Declarant joint with spouse

Voitures : BMW 520d - Declarant

Passifs : Loans - Declarant joint with spouse - BCP Bank

Ahmad Bashir Jahangeer

Propriété : Le Bouchon - Bashir Jahangeer

Voitures : KIA (Sportage) - Bashir Jahangeer

Passifs : Tarek & Farah Jahangeer - Floreal L.S 27 No 8686/ L.S 39 No. 1312, Mr Tarek Jahangeer - Quatre Bornes - Lot # 3

Jhuboo Ezra Seewoosunkur

Actions : 519892 Ordinary shares - Trimetys Ltd - JHUBOO Ezra Seewoosunkur, 50 Shares - Amel Ltd - JHUBOO Ezra Seewoosunkur, 1/3 owner - Societe R. Jhuboo - JHUBOO Ezra Seewoosunkur, 1/3 owner - Societe S. Jhuboo & Fils - JHUBOO Ezra Seewoosunkur

Voitures : Infiniti 9 X 70 - JHUBOO Ezra Seewoosunkur, Land Rover - Range Rover - JHUBOO Ezra Seewoosunkur

Purmanund Jhugroo

Actions: 1/5 "Part Sociale" - Societe P.Jhugroo & Cie - Purmanund Jhugroo, 1/3 "Part Sociale" - Jhugroo Bros Ltd - Purmanund Jhugroo, 1/4 Part "Sociale" - Societe Jhugroo Freres Ltd - Purmanund Jhugroo, 1/3 "Part Sociale" - Domaine La Vanille Ltd - Purmanund Jhugroo, 1,120 Shares - Mauritius Cosmetics Ltd - Purmanund Jhugroo, 30,000 Shares - SIT Land Holdings Ltd - Purmanund Jhugroo/ Shakuntala Devi Jhugroo, 2 Option certificates - SIT Land Holdings Ltd - Purmanund Jhugroo/ Shakuntala Devi Jhugroo

Propriété : Morcellement Medine, Floreal - Mr & Mrs Purmanund Jhugroo, John Kennedy, Vacoas - Purmanund Jhugroo, Au bout du Monde - Mr & Mrs Purmanund Jhugroo, Morcellement Medine Floreal - Mr & Mrs Purmanund Jhugroo

Voitures : BMW X5 - Parmanund Jhugroo, MITSUBISHI LANCER - Parmanund Jhugroo

Joomaye Zouberr Houssein Issa

Actions: 100% - Polyclinique de l'ouest Ltee - JOOMAYE Zouberr, 100% - Joomaye Health Care Ltd - JOOMAYE Zouberr, 50%/50% - Societe Verney Park - JOOMAYE Shaheen / JOOMAYE Zouberr, 50% - Societe Zouberr Houssein ISSA JOOMAYE - JOOMAYE Zouberr

Propriété : Floreal - Mr & Mrs JOOMAYE, Pointe aux Sables - Mr JOOMAYE, Vale - Mr JOOMAYE, Montpelier, France - Mr JOOMAYE, Curepipe Mr JOOMAYE, Vacoas - Mr JOOMAYE

Voitures : Porche - Mr Joomaye, Maserati Levante - Mr Joomaye

Passifs : Liability - SMB LTD

Aneerood Jugnauth

Actions: MU0GNTA07009 - Government of Mauritius - Anerood Jugnauth, MU0GNTA07306 - Government of Mauritius - Anerood Jugnauth, MU0GNTA07942 - Government of Mauritius - Anerood Jugnauth

Actions: 40,000 - SBM - Anerood Jugnauth, 15,000 - SBM - Anerood & Pravind Kumar Jugnauth

Propriété : La Cavern, Vacoas - Anerood Jugnauth, Baie du Tombeau - Anerood Jugnauth, Curepipe Road - Anerood Jugnauth, Shivala Lane, La Cavern Vacoas - Anerood Jugnauth, La Cavern Vacoas - Anerood Jugnauth, Riviere du Poste - Anerood Jugnauth, Palma - Anerood Jugnauth

Pravind Kumar Jugnauth

Actions: Treasury Notes - GM - Declarant, SBMH USD Bond - SBM Holdings - Declarant, SHL005481 - SBM Holdings - Declarant, SHL000673 - Declarant

Actions: SOC Jugnauth & Fils - Declarant

Propriété : Paillotte - Pravind Kumar Jugnauth, Mare Seche - Pravind Kumar Jugnauth, Valetta - Pravind Kumar Jugnauth, Vacoas - Pravind Kumar Jugnauth, Les Mariannes - Pravind Kumar Jugnauth, Bras D'Eau - Pravind Kumar Jugnauth, Vacoas - Pravind Kumar Jugnauth, Vacoas - Pravind Kumar Jugnauth, Port Louis - Pravind Kumar Jugnauth

Voitures : Mini Cooper - Declarant

Juman Mohamed Ehsan

Actions: 1000 Ordinary Shares - Chantier De Notre-Dame Ltee - Mr Ehsan Mohamed Juman, 900 Ordinary Shares - Notre-Dame Steel Co Ltd - Mr Ehsan Mohamed Juman, 1000 Ordinary Shares - Notre-Dame Property Ltd - Mr Ehsan Mohamed Juman, 100 Ordinary Shares Assabah News Ltd - Mr Ehsan Mohamed Juman

Propriété : Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Notre-Dame - Mr Ehsan Mohamed Juman, Mare Seche - Mr Ehsan Mohamed Juman, Trianon - Mr Ehsan Mohamed Juman

Passifs : Loan - STATE BANK OF MAURITIUS LTD

Teenah Jutton

Propriété : Vacoas - Jutton Teenah

Voitures : Nissan Juke - Jutton Teenah

Passifs : Loan - Jutton Teenah - CIM Finance Car, Loan - Jutton Teenah - SICOM

Mr Kavydass Ramano

Actions: 2000 Ordinary Shares - Raisa Investment Ltd - Mr Kavydass Ramano, 10, 000 Ordinary Shares - Ti Fleur Fanee Ltee - Mr Kavydass Ramano, 500 Ordinary Shares - Complexe Les Hirondelles Ltee - Mr Kavydass Ramano, 5,000 Ordinary Shares - Etoile Flamboyante Ltee - Mr Kavydass Ramano, 10,000 Ordinary Shares - Toda Court Ltd - Mr Kavydass Ramano, 2000 Ordinary Shares - Residence Des Eaux Vives Ltee - Mr Kavydass Ramano, 5000 Ordinary Shares - Cyber and Roses Ltd - Mr Kavydass Ramano

Propriété : Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramono jointly with - Mr Toolsidass Ramano, Lot 74 Sterling House Port Louis - Kavydass Ramano, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramano, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramano, Plaine Wilhems, Rose Hill - Declarant and spouse, Quatre Bornes, Trianon - Declarant and spouse, Plaine Wilhems, Sodnac - Declarant and spouse, Plaine Wilhems, Ebene - Declarant and spouse, Flic-en-Flac - Declarant and spouse, Plaine Wilhems Trianon - Declarant and spouse, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Declarant and spouse, Plaine Wilhems Trianon - Declarant and spouse, France - Kavydass Ramano, Dubai - Kavydass Ramano

Voitures : Toyota - Kavydass Ramano, BMW X5 - Kavydass Ramano, BMW X5 - Kavydass Ramano

Passifs : Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavydass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, MISS RAISSA RAMANO, Land

Mr Premdut Koonjoo

Propriété : Pamplemousses Plaines Des Papayes - Mr Premdut KOONJOO

Passifs : Praveen Kumar Koonjoo - Land at Pamplemousses, Plaines Des Papayes; - Land at Pamplemousses, Bois Rouge; - Motor Vehicle, Nissan Xtrail; and - Sum of money, Mrs Vandana Devi Rajnath (born Koonjoo) now deceased - Land at Riviere Du Rempart, St Francois, Mrs Sulakshana Ramphul (born Koonjoo) - Land at Riviere Du Rempart, St Francois - Land at Riviere Du Rempart, St Francois - Sum of money, Mrs Kalpana Devi Koonjoo-Shah - Sum of money, Minor Harsh Rajnath (Grandchild) - Sum of money

Leopold Joseph Buisson

Propriété : Cascade Jean Louis - Leopold Joseph Buisson

Voitures : Mitsubishi - Leopold Buisson

Jean Claude Guy Lepoigneur

Propriété : Roches Brunes - Guy LEPOIGNEUR, Belle-Vue - Guy LEPOIGNEUR

Voitures : Nissan NV 200 - Guy LEPOIGNEUR, BMW 520i - Guy LEPOIGNEUR

Passifs : Liability

Georges Pierre Lesjongard

Actions : 1,000 shares - Dhara Ltd - Georges Pierre Lesjongard

Propriété : Quatre Bornes - Georges Pierre Lesjongard and other heirs of Willy Thomas Lesjongard

Voitures : BMW X6 - Georges Pierre Lesjongard Page 2 of 2, KIA Sportage - Georges Pierre Lesjongard, KIA Rio - Georges Pierre Lesjongard

Passifs : Loan - Georges Pierre Lesjongard - SICOM, Loan - Georges Pierre Lesjongard - MCB Leasing Joint liability - Loan - Georges Pierre Lesjongard & Spouse - MCB Ltd

Khushal Lobine

Actions : 10,154.35 - SBM Universal Fund - LOBINE KHUSHAL, 1,580.64 - SBM Perpetual Fund - LOBINE KHUSHAL

Actions : 100% - L&P LAW PARTNERS LTD - LOBINE KHUSHAL, 100% - KLA EXECUTIVE LTD - LOBINE KHUSHAL, 50% LC LAW PARTNERS LTD - LOBINE KHUSHAL

Propriété : CAMP FOUQUEREAUX - LOBINE KHUSHAL, PORT LOUIS - LOBINE KHUSHAL AND PADMINEE DASSYNE

Voitures : BMW 520i - LOBINE KHUSHAL

Passifs : Housing Loan - SBM (Mauritius) Ltd, Housing Loan - SBM (Mauritius) Ltd

Subhasnee Luchmun Roy (Born Mahadao)

Actions : 250 - Brainovate Communication Ltd AMEETSING - LUCHMUN ROY SUBHASNEE LUCHMUN ROY

Passifs : Loan - MCB Ltd

Mahomed Osman Cassam Mahomed

Actions : 1,800 - Mauritius Commercial Bank - M. Osman C. MAHOMED, 27,600 - State Bank of Mauritius - M. Osman C. MAHOMED, 600 - Mauritius Union Assurance - M. Osman C. MAHOMED, 4,701 - Sun Limited - M. Osman C. MAHOMED, 3,000 - Terra Mauricia Ltd - M. Osman C. MAHOMED, 550 - Creative Technology Ltd - M. Osman C. MAHOMED

Actions : 100 ordinary shares - HOMA Developments Ltd - Mahomed Osman Cassam Mahomed

Propriété : Port Louis - Mahomed Osman Cassam Mahomed, Mont Choisy - Mahomed Osman Cassam Mahomed & Mrs Hamida Lakhi Mahomed

Voitures : Audi A3 - Mahomed Osman Cassam Mahomed

Sudheer Maudhoo

Actions : 100 - Sunrise Cove Ltd - Declarant, 35 - Shopper's Hub Ltd - Declarant, 50 - Brine Ltd - Declarant

Propriété : Lallmatie, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, La Fayette, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, Telfair, Moka - Mr Sudheer MAUDHOO, Bon Espoir, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, Belvedere, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, Belvedere, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, Belvedere, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO, Haute de Flacq, Flacq - Mr Sudheer MAUDHOO

Voitures : Honda Civic - Mr Sudheer MAUDHOO

Passifs : Housing Loan - Declarant joint with wife - Barclays Bank

Mayotte Marie Sandra Monia

Propriété : P.Wilhems - Sandra & Jimmy Mayotte

Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed

Actions : 1/3 168,000 - Societe Mohamed Investment Holdings - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, 100% ordinary shares - MC Law Offices Ltd - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED

Propriété : Terre Rouge, Khoyratty - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Moka Le Bocage Mr & Mrs - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Moka Le Bocage - Mr & Mrs SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Riviere du Rempart St Antoine, Goodlands - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Apartment No. 32 (Societe Latitude Ouest) - Mr & Mrs SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Pamplemousses Mapou - Butte aux Pappayes - Mr & Mrs SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Thiais in the Republic of France - Mr & Mrs SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED

Voitures : Mercedes Benz - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED, Mazda BT50 - SHAKEEL A. Y. A. R MOHAMED

Passifs : Loan - Le credit Lyonnais Bank in France - Mr. Yousuf Abdul Razack Mohamad, Inscription - Banque des Mascareignes

Loan - SICOM, Loan - SICOM, Loan - Rogers Capital Finance

Nagalingum Darmarajen

Propriété : 15 Riverside Rd, B. Etoile - MR & MRS NAGALINGUM

Voitures : BMW 316i - D. NAGALINGUM

Passifs : Loan - D. NAGALINGUM - SBM

Marie Arianne Navarre - Marie

Propriété : Highlands - Declarant and spouse

Voitures : BMW X3 - Declarant

Passifs : Housing Loan- Joint with son, Housing Loan - Joint with spouse

Nazurally Mohammud Zahid

Propriété : Sterling Tower - Nazurally Mohammud Zahid, Belle Mare - Nazurally Mohammud Zahid, Belle Mare - Nazurally Mohammud Zahid, Flacq - 1.Mimonah Nazurally (Born Mungloo) 2.Nazurally Mohammud Zahid 3.Nazurally Mohammud Reezwan

Voitures : Mercedes Benz C180 - Nazurally Mohammud Zahid

Passifs : Loan - Bank of Baroda

Sanjit Kumar Nuckcheddy

Actions: GBL/67941-VN/0 - LOTTOTECH LTD - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY, 21 BCE Co Ltd - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY

Propriété : FLIC-EN-FLAC - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY, C. FLACQ - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY, QUATRE COCOS - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY, TROU D'EAU DOUCE - Sanjit Kumar NUCKCHEDDY

Louis Steven Obeegadoo

Propriété : Curepipe - Declarant and Spouse, Curepipe - Declarant and Spouse

Passifs : Lease - Declarant and Spouse - SICOM Financial Services Ltd

Gowkaran Oree

Propriété : T. Rouge - Mr & Mrs Oree, VDP - Mr Oree

Voitures : Nissan Juke - OREE Gowkaran, Jeep - OREE Gowkaran

Passifs : Car Loan - SICOM, Housing Loan - SICOM - Mutual Aid

Renganaden Padayachy

Propriété : Trou D'Eau Douce - R. Padayachy, Trou D'Eau Douce - R. Padayachy

Voitures : Peugeot RCZ - R. Padayachy

Passifs : Personal Loan, Housing Loan

Sooroojdev Phokeer

NIL

Mr Jean Patrice France Quirin

Actions: 300 Shares - SBM - J.P.F.Quirin

Propriété : Beau Bassin - Mr /Mrs J.P.F Quirin

Voitures : Audi Q3 - Mr J.P.F.Quirin, Audi Q3 - Mr J.P.F.Quirin

Passifs : Housing Loan - SBM, Car Loan - SICOM, Credit Card - SBM, Credit Card - MCB, American Express - Credit Card - HSBC

Quirin Jean Patrice France

Actions: 3000 shares - SBM - J.P.F.Quirin

Propriété : Beau Bassin - Mr /Mrs J.P.F Quirin

Voitures : AUDI Q3 - J.P.F.Quirin

Passifs : Housing Loan - SBM, Car Loan - SICOM, Credit Card - SBM VISA, Credit Card - MCB AMERICAN EXPRESS, Credit Card - HSBC VISA

Mr Kavydass Ramano

Actions: 2000 Ordinary Shares - Raisa Investment Ltd - Mr Kavydass Ramano, 10, 000 Ordinary Shares - Ti Fleur Fanee Ltee - Mr Kavydass Ramano, 500 Ordinary Shares - Complexe Les Hirondelles Ltee - Mr Kavydass Ramano, 5,000 Ordinary Shares - Etoile Flamboyante Ltee - Mr Kavydass Ramano, 10,000 Ordinary Shares - Toda Court Ltd - Mr Kavydass Ramano, 2000 Ordinary Shares - Residence Des Eaux Vives Ltee - Mr Kavydass Ramano, 5000 Ordinary Shares - Cyber and Roses Ltd - Mr Kavydass Ramano

Propriété : Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramono jointly with Mr Toolsidass Ramano, Lot 74 Sterling House Port Louis - Kavydass Ramano, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramano, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Kavydass Ramano, Plaine Wilhems, Rose Hill - Declarant and spouse, Quatre Bornes, Trianon - Declarant and spouse, Plaine Wilhems, Sodnac -Declarant and spouse, Plaine Wilhems, Ebene - Declarant and spouse, Flic-en-Flac - Declarant and spouse Plaine Wilhems Trianon - Declarant and spouse, Plaines Wilhems, Quatre Bornes - Declarant and spouse, Plaine Wilhems Trianon - Declarant and spouse, France - Kavydass Ramano, Dubai - Kavydass Ramano

Voitures : Toyota - Kavydass Ramano, BMW X5 - Kavydass Ramano, BMW X5 - Kavydass Ramano

Passifs : Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Loan - Mr Kavidass Ramano and Mrs Priya Ramano - SBI (Mauritius) Ltd, Miss Raissa Ramano - Land

Ramchurrun Nand Prakash

Propriété : Mont Gout - Ramchurrun Nand Prakash

Voitures : KIA Sportage - Ramchurrun Nand Prakash

Ramdhany Anjiv

Actions: 50 Ordinary - Pharmco - Mr Anjiv Ramdhany

Propriété : Goodlands - Mr & Mrs Anjiv Ramdhany, Roche Terre - Mr & Mrs Anjiv Ramdhany, Roche Terre - Mr & Mrs Anjiv Ramdhany

Passifs : Loan - Anjiv Ramdhany - MCB

Dhananjay Ramful

Actions: B175 No. 87 - Societe Yashviraj - Dhananjay Ramful

Propriété : Farquhar, Quatre-Bornes - Dhananjay Ramful and A. Purryag.Ramful, Green Court, Lislet Geoffroy Str., Port Louis -- - Dhananjay Ramful and A. Purryag.Ramful

Voitures : BMW X4 - Dhananjay Ramful

Sharvanand Ramkaun

Propriété : Triolet - S.Ramkaun, Isidore Rose - Mr & Mrs Ramkaun, Triolet - Mr & Mrs Ramkaun

Voitures : BMW 520i - Mr S. Ramkaun

Passifs: Bank Loan - Mr & Mrs Ramkaun - MCB, Bank Loan - Mr Ramkaun - MCB, Car Loan - Mr Ramkaun - SICOM, Loan - Mr Ramkaun - DWCCCU

Mr Rajcoomar Rampertab

Actions: SIT 725609-VN-O - Sugar Investment Trust - Rajkoomar Rampertab

Propriété : Mont Ida - Declarant, St Julien D'Hotman - Declarant, Bras D'Eau - Poste Lafayette - R.Rampertab,

Voitures : Mercedes E200 - R.Rampertab

Passifs: Declarant - SICOM, Declarant - MauBank, Declarant - MauBank, Declarant - MauBank

Muhammad Ismael Rawoo

Actions: 1000 Ordinary Shares - Rose Belle Property Investments - Declarant, 300 Ordinary shares - Bel Ombres Property Investments - Declarant, 5000 Ordinary Shares - Smart Clinics Ltd - Declarant

Mr Prithvirajsing Roopun

Actions: 12 Ordinary Shares - Roopun & Cie Ltee - Prithvirajsing Roopun, 160 Ordinary Shares - Sopratan Investment Ltd - Prithvirajsing Roopun

Propriété : Avenue Wilhoughby, Quatre Bornes - Prithvirajsing Roopun

Voitures : BMW 520i - Prithvirajsing Roopun, BMW 520i - Prithvirajsing Roopun

Sudesh Rughoobur

Actions: 90 Shares - Kalis Investment Madagascar SARL - Sudesh Rughoobur

Propriété : Riviere du Rempart - Sudesh Rughoobur

Voitures : BMW 528i - Sudesh Rughoobur, BMW X4 drive 2.0 L - Sudesh Rughoobur

Satyaprakashsing Rutnah

Propriété : Pereybere - S. Rutnah, Sterling House, Port-Louis - S. Rutnah

Voitures : BMW X 4 - S. Rutnah

Passifs: Loan - MCB, Housing Loan - MCB, Loan - MCB, Loan - SICOM

Yogida Sawmynaden

Actions: 500 shares - Societe Civile OHTEE - Yogida Sawmynaden

Propriété : Flacq, Mare Triton - Yogida Sawmynaden, Flacq, Belle Rose Est. - Yogida Sawmynaden, Flacq, Brisée Verdiere - Yogida Sawmynaden, Floréal - Yogida Sawmynaden, Riviere Noire, Les Bambous - Yogida Sawmynaden, Port Louis Rue Mere Barthelemy No. 43 - Yogida Sawmynaden, 'Sterling Tower' Port Louis, Rue La Poudriere - Yogida Sawmynaden, La Brasserie - Yogida Sawmynaden (Lessee), Residential Lot, Poitiers, France - Yogida Sawmynaden

Voitures : BMW 5301 - Yogida Sawmynaden - Lease SICOM

Passifs: Liability on land at Flacq, Belle Rose Est. - Yogida Sawmynaden, Liability on land at Flacq, Mare Triton - Yogida Sawmynaden, Liability on land at Flacq, B. Verdiere - Yogida Sawmynaden, Liability on land at Floreal - Yogida Sawmynaden Liability on land at Floreal - Yogida Sawmynaden, Liability on land at Port Louis (erasure under process) - Yogida Sawmynaden, Liability on land at Port-Louis - Yogida Sawmynaden, Car Loan - Yogida Sawmynaden - SICOM, HSBC Gold Mastercard - Yogida Sawmynaden - HSBC, HSBC VISA Card - Yogida Sawmynaden - HSBC, Barclays Card Gold - Yogida Sawmynaden - Barclays, HSBC Gold VISA - Yogida Sawmynaden - HSBC, SBM World Elite - Yogida Sawmynaden - SBM, SBM Platinum - Yogida Sawmynaden- SBM, Maubank Card - Yogida Sawmynaden - Maubank

Mahen Kumar Seeruttun

Actions: 500 Shares - Ireland Blyth Ltd, 128 Shares - New Mauritius Hotel, 73500 Shares - Sugar Investment Trust, 187 Shares - Sun Resorts Ltd, 1000 Shares - State Bank of Mauritius, 240 Shares - Air Mauritius Ltd, 2000 Shares - Port Louis Fund

Propriétés: 2 Eau Bleue, Cent Gaulettes, Grand Gaube, Floreal, Lot 6, West Cape Residences, Riviere Noire, Lot 124, Plaine Magnien

Voiture: Isuzu KB 280, BMW 320, Range Rover Evoque, BMW 530

Liabilities: HSBC, SICOM

Marie Danielle Selvon

Liabilities: Loan - Bank One

Dharmendar Sesungkur

Actions: 150 Shares - Mazars Ltd, 1 Shares - Moores Rowland (Mauritius) Limited, 3350 parts - Societe Kshatrapas and co, 500 parts - Societe SESUNGKUR TAUKOORDASS & CIE

Propriétés: Flic en Flac

Voiture: Audi Q5

Liabilities: Housing Loans - MCB Ltd, Car and personal Loans - SICOM, Bank Overdraft - MCB Ltd (Personal), Credit Card - MCB Ltd (Personal)

Malini Sewocksingh

Actions: 1000 Ordinary Shares Mystic Vacations and Events Ltd

Propriétés: Curepipe

Voiture: Jaguar XF

Liabilities: Loan - MCB Ltd, Overdraft - MCB Ltd, Loan - EWF

Marie Joseph Noël-Etienne Ghislaine Sinatambou

Actions: 50% Centre Environmental Law Ltd, 25% Maurice Exotique LLC, 7500 ordinary shares Gold Crest Hotels Ltd, 100% Anglo Legal Ltd, 100% Anglo Trust Ltd, 100% Anglo Netreolic Ltd, 100% Anglo Earth Ltd, 100% Anglo Health Ltd, 100% Anglo Media Ltd, 100% Anglo Developers Ltd, 100% Anglo Rights Ltd, 100% Anglo Trade Ltd, 100% Sinatambou Chambers Ltd, 100% Anglo Fudiciary Ltd, 100% Anglo Holdings Ltd, 100% Anglo Metal Ltd, 99% Societe La Gloire,

Propriétés: 3 Grand Baie, 8 Flic en Flac

Voiture: Mercedes SLK Convertible, Porsche 911 Carrera, Range Rover

Liabilities: Loan, Loan, Personal Loan - SBM Ltd, Business Loan - SBM Ltd, Business Loan - Barclays bank

Dr Mohamud Raffick Sorefan

Actions: 616 Shares - CDS, 105 Shares ordinary - Les Moulins de la Concorde, 983 Shares - Phoenix Investment Co Ltd, 2117 Shares - Phoenix Beverages Ltd, 200 Shares - Shell Mtius Ltd, 200,000 Shares - SBM Mtius Ltd, 72 Shares - National Investment Trust, 34% Soc. Flic en Flac

Propriétés: Azalees/Lataniers, Quatre-Bornes, BeauSejours Quatre-Bornes, Dr Raouf Felix/Ambrose Streets, Rose Hill, Plaisance Grand Port, Cap Dal Village, Tamarin, La Colombiere Grand Bay, Trou d'eau Douche, Cote D'or Aurea Bois, D'Ebene lot A 24

Voiture: BMW X2, Porche Boxter

Liabilities: Loan - SBM

Showkutally Soodhun

Voiture: BMW 530i

Tarolah Kalyan

Propriétés: 2 Bel Air

Voiture: Toyota Rav4

Liabilities: Loan - MHC, Loan - Mutual Aid, Loan - SICOM

Avinash Teeluck

Actions: 100 Ordinary Umagic Ltd

Propriétés: Goodlands

Voiture: Mercedes Benz C180, Mercedes Benz C 180, Mazda Axela,

Liabilities: Housing Loan - SBM, Personal/Floating Charge - SBM

Teeluckdharry Kalidass

Propriétés: Grand-Bay, Royal Road Grand Bay

Voiture: Mercedes-Benz Gle Coupé 400

Liabilities: Housing Loan - K.Teeluckdharry & N. Teeluckdharry - Mauritius Commercial Bank, Housing Loan - K.Teeluckdharry - Mauritius Commercial Bank, Office Loan -K.Teeluckdharry - Mauritius Commercial Bank, Overdraft Facility - K. Teeluckdharry - Mauritius Commercial Bank, Car Loan - K Teeluckdharry - SICOM, Credit Card Facility - K Teeluckdharry - Mauritius Commercial Bank

Tour Marie Joanne Sabrina

Actions: 50 Ordinary Shares Sparks Events and Concepts Ltd

Propriétés: Quatre Bornes

Liabilities: Loan - SBM

Jean Christophe Stephan Toussaint

Propriétés: 2 Malherbe, Curepipe

Voiture: Nissan Juke

Liabilities: Car Loan - SICOM, Loan - Mutual Aid

Muhammad Reza Cassam Uteem

Actions: 5861.14 units - SICOM GENERAL FUND (MAURITIUS), 75, 000 shares - SIT LAND HOLDINGS (MAURITIUS), 5,000 shares - PORT LOUIS FUND (MAURITIUS), 4,345 shares - A.L.E.E.F Ltd (MAURITIUS), 88,800 shares - BRAMER BANKING CORPORATION LTD (IN LIQUIDATION) (MAURITIUS), 4205.92 units - MCB GENERAL FUND (MAURITIUS), 1,000 shares - MEDINE LIMITED (MAURITIUS), 2, 000 shares - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIAL ET AGRICOLE LTEE (MAURITIUS), 7,000 shares - SEMBCORP MARINE (SINGAPORE), 2,500 shares - FRASERS COM TR, 3, 333 shares - DATAPULSE TECH (SINGAPORE), 12 shares - SEVAK (SINGAPORE), 12,500 shares - SECOND CHANCE (SINGAPORE), 1,500 shares - HOTUNG INV (SINGAPORE), 9,500 shares - SOILBUILDBIZREIT (SINGAPORE), 12, 500 shares - 2nd CHANCE (SINGAPORE), 1, 000 shares - SBS TRANSIT (SINGAPORE), 100 ordinary shares - Uteem Chambers, 20 ordinary shares - UC Secretarial Solutions Ltd, 500 Ordinary Shares - Sanlam Properties Ltd, 100 Ordinary Shares - Sanlam Motors Ltd

Propriétés: Albion, Beau Bassin, Trou D'Eau Douce, Trou aux Biches, Triolet, Makkah, Saudi Arabia,

Trust: Atlas Trust, SANLAM Trust,

Voiture: BMW X5, Audi A7, Land Rover Discovery,

Marie Roland Alain Wong Yen Cheong

Propriétés: 2 Pointe aux Canonniers

Voiture: Honda XL700, Nissan Navara et BMW X4

Bateau: Speville Craft 23'

Liabilities: SICOM

Ranjiv Woochit

Actions: Ordinary shares 24050 Eastern Stone Crusher LTD, Ordinary shares 100 Eastern Mix Ltd, Ordinary shares 100 Southern Seas Resorts Ltd, Ordinary shares 100 Legend Real Property Developers Ltd, Ordinary shares 100 Classic Real Property Developers Ltd, Ordinary shares 10 Woochit Printing Press Ltd, Ordinary shares 20 Eastern Prime Energy,

Propriétés: Pamplemousses Le Tombeau

Voiture: Honda Vezel

Yeung Sik Yuen John Michael Tzoun Sao

Actions: Amazing Youth Ltd

Propriétés: Floreal

Voiture: Mercedes Benz GLA 180, BMW Mini Cooper S, Mazda 3 et Toyota Vitz