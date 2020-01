Sénégal: Décès du Sultan d'Oman - L'ambassade rend un hommage à Qaboos Bin Said Bin Taymour

Suite au décès du Sultan d'Oman, Qabooss Bin Said Bin Taymour, l'ambassade du Sultanat d'Oman au Sénégal lui a rendu hommage lundi à Dakar. Plusieurs ambassadeurs et représentants diplomatiques sont venus présenter leurs condoléances.

L'ambassade du Sultanat d'Oman au Sénégal, a ouvert un livre de condoléances pour les 13, 14 et 15 janvier afin de rendre hommage au Sultan, Qabooss Bin Said Bin Taymour, décédé le vendredi 10 janvier 2020, à l'âge de 79 ans. Ce dernier a régné sur le sultanat d'Oman pendant 50 ans. Il a accédé au pouvoir le 23 juillet 1970 à l'âge de 29 ans.

L'ambassade du Sultanat d'Oman à Dakar souligne que le défunt a conduit avec « sagesse et efficacité une véritable marche de renaissance » à Oman et mené une politique exemplaire qui a fait ses preuves partout dans le monde. L'ambassadeur du Sultanat d'Oman au Sénégal, Abdulah Mohamed Al-Amri, après avoir reçu les condoléances de plusieurs de ses collègues accrédités à Dakar, a confirmé que le sultan était un « homme d'une grande envergure » qui a joué un grand rôle dans la recherche de la paix mondiale et de la résolution des conflits de manière pacifique.

Le défunt sultan faisait de la neutralité et de la non-ingérence dans les affaires internes des pays un principe de gouvernance. Abdulah Mohamed Al-Amri a rappelé que son pays entretient des relations historiques et séculaires avec le Sénégal.

Il a fait savoir que c'est le défunt Sultan qui avait jeté les bases de cette coopération avec le Sénégal. Par la suite, le Président Abdou Diouf a été invité à Oman où il s'était entretenu avec lui. «Au cours de ces dernières années, les relations ont connu un nouvel élan et ont eu à se diversifier pour l'intérêt des deux pays. Il y a des efforts à faire et nous continuerons à travailler pour le développement de nos relations avec des initiatives concrètes pour renforcer la collaboration, notamment au plan commercial », a promis l'ambassadeur.

Après le décès de Qaboos Bin Said Bin Teymour, son successeur, sa Majesté le nouveau Sultan Haitham Bin Tarik Bin Taimour Al Said a prêté serment comme nouveau souverain le 11 janvier 2020. L'ambassadeur assure que la coopération entre son pays et le Sénégal se renforcera car le nouveau Sultan va s'inscrire sur la voie tracée par son prédécesseur. Entre autres, les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, de la Tunisie, du Venezuela, du Zimbabwe, d'Iran, d'Irak, de Guinée Bissau, du Soudan sont venus présenter leurs condoléances à leur collègue omanais.