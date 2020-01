Sénégal: DAVOS 2020 - Macky Sall au banquet «des puissants de ce monde»

Davos a 50 ans ! Pendant ce temps, la terre est en état d'urgences multiples, particulièrement environnementales et sociales. Alors que la « fenêtre pour agir est très étroite et que l'Humanité a besoin de solutions complexes à des problèmes complexes », Klaus Schwab, le fondateur du Forum, a invité le Président du Sénégal et ses homologues des grandes puissances et d'autres leaders à réfléchir sur des solutions urgentes et efficaces pour sauver la Terre et l'Humanité.

(Cologny, siège de Davos)- La rencontre annuelle 2020 du Forum économique mondial (Wef, acronyme en anglais), prévue du 21 au 24 janvier 2020, à Davos, accueillera près de 2900 participants de quelque 90 pays. Ils sont issus du monde économique, politique, scientifique ou culturel. Aussi, quelque 500 journalistes vont couvrir l'événement qui fête son cinquantième anniversaire. La rencontre annuelle du Forum économique mondial constitue l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde. Davos est une plateforme d'échanges de vues sur les problèmes de la planète et les solutions qu'il serait possible d'y apporter. La voix de l'Afrique y sera bien entendue avec la présence du Chef de l'État sénégalais, Macky Sall, Porte-parole du Nepad, mais également à travers celle de ses collègues du Ghana, Nana Akufo-Addo, et du Botswana, Mokgweetsi Masisi.

En réponses aux questions du quotidien «Le Soleil», Klaus Schwab a déclaré sa satisfaction de réunir autour d'une même table les grands décideurs du monde au niveau politique, économique, culturel et social, pour que chacun comprenne qu'il a une responsabilité à assumer pour l'équilibre du monde.

Défenseur de la Responsabilité sociale des entreprises (Rse), il a annoncé que sa Fondation est en train de travailler à donner l'opportunité à un milliard de jeunes, notamment dans les pays en développement, de trouver du travail. Par ailleurs, revenant sur la question cruciale du réchauffement climatique, il a ajouté qu'il a un projet de plantation de trois milliards d'arbres dans le monde.

Pour la sécurité du Forum, une enveloppe de neuf millions de francs suisses (plus de cinq milliards de FCfa) a été dégagée par le Gouvernement suisse, le Wef, le Canton des Grisons et la commune de Klosters-Serneus où ce grand rendez-vous mondial va se tenir.

Selon une étude réalisée par l'Université de Saint-Gall sur mandat du Forum, la rencontre de 2017 a permis de réaliser à l'échelle de la Suisse un chiffre d'affaires estimé à quelque 94 millions de francs, dont 60 millions environ rien qu'à Davos.

(Correspondant permanent)