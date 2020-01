Guinée: Promotion de l'Entrepreneuriat jeunes - Le PNUD offre un important lot de matériels à deux incubateurs

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et la mise en œuvre du projet d'intégration socioprofessionnelle des jeunes, le programme des nations unies pour le développement (PNUD) et le ministère de la jeunesse et l'emploi jeunes ont lancé ce jeudi 16 janvier 2020 le projet d'accompagnement d'une cohorte de 16 projets dont 8 portés par des jeunes qui sont mis en accompagnement au sein de l'incubateur Toogueda.

Ce lancement a été suivi par une remise d'importants lots de matériels aux incubateurs: Toogueda et Ose Ton Emploi.

Dans son discours, Sylla Aboubacar Mariam conseiller chargé de programme transformation économique inclusive des chaines de valeurs au PNUD, a dit que cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène migratoire des jeunes qui prennent l'Europe comme Eldorado.

Poursuivant, il indique que le programme INTEGRA financé par le fond fiduciaire de l'Union européenne a été mis en place dans les pays pourvoyeurs de migrants clandestins dont la Guinée. "Ce programme est venu pour réduire ou freiner l'immigration clandestine des jeunes", a-t-il ajouté

Interrogée, Fanta Diaby de l'incubateur Toogueda très satisfaite a remercié le PNUD pour ce geste. À l'en croire, ce matériel composé de la connexion internet, l'installation du système solaire, matériel de communication, de matériels informatiques et de bureau permettra à son incubateur d'atteindre ses objectifs.

De son côté, Danda Diallo de l'incubateur de start-ups "Ose Ton Emploi" qui a reçu de la connexion internet, l'installation du système solaire, de matériels informatiques et de bureau a fait savoir que ces équipements leur permettront de se renforcer. "Ce matériel va nous permettre de travailler dans des meilleures conditions mais aussi de nous renforcer dans les différents accompagnements. Les jeunes pourront venir ici pour avoir accès à des équipements informatiques, à une connexion Internet haut débit et de l'électricité. Cela va nous permettre de répondre efficacement aux besoins des jeunes. On remercie le PNUD qui pour aider ces jeunes a pensé à équiper l'incubateur afin qu'il soit efficace et productif sur le terrain", a-t-il indiqué.

Remise de matériels du PNUD à Toogueda

Pour sa part, Madame Kouyaté Aminata directrice nationale de l'emploi jeunes a profité de l'occasion pour remercier les partenaires qui accompagnent la Guinée notamment le PNUD pour ces multiples appuis dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière.

"Si on arrive à fixer les jeunes, les intégrer afin qu'ils soient indépendants et autonomes, ils ne vont pas chercher à aller ailleurs. Dans le programme que nous avons ce matin, c'est la première cohorte de jeunes de Conakry. Ces jeunes entrepreneurs ont été identifiés qu'on confie à l'incubateur Toogueda qui va les accompagner jusqu'à ce qu'ils finissent leurs plans d'affaires. Le message que je passe à ces jeunes en particulier et aux jeunes de Guinée en général, c'est de prendre leur destin en main. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas dans le salariat qu'on peut s'enrichir. Je les exhorte d'être eux-mêmes porteurs d'entreprises. Qu'ils sachent que ce n'est pas facile. Ça demande de la formation, de courage et de persévérance", a-t-elle fait savoir.

Les activités du PNUD dans le programme integra visent fondamentalement à encourager l'auto-emploi (indépendant) et l'entrepreneuriat chez les jeunes de la tranche d'âge 18 - 35 ans le long de l'axe Conakry - Labé. Ainsi, il sera réalisé dans le cadre du programme INTEGRA/PNUD, l'identification de 500 jeunes porteurs d'initiatives d'autonomisation ou de projet entrepreneurial.