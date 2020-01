Madagascar: Enseignement - Les inscriptions aux examens du CEPE et BEPC sont ouvertes

L'examen pour l'obtention du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) se tiendra le mardi 7 juillet 2020. Les inscriptions à cet examen officiel débuteront le lundi 20 janvier 2020 à 8 heures et se clôtureront le mardi 7 juillet 2020 à 16 heures.

Les autorités habilitées à recevoir les dossiers de candidature sont le Directeur d'école pour les candidats d'école dans les options A avec entrée en 6ème, option B (CEPE + entrée en 6ème) et l'option C (CEPE uniquement) ; le directeur du CEG (collège d'enseignement général) choisi pour les candidats libres de l'option A et B ; ainsi que le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel sous couvert du chef de la CISCO le plus proche pour les candidats libres de l'option C.

BEPC. Pour le brevet d'Etudes du Premier Cycle ou BEPC, les inscriptions seront ouvertes du lundi 20 janvier 2020 à 8 heures jusqu'au 3 avril 2020 à 16 heures. Quant aux examens du BEPC, ils se dérouleront pendant quatre jours, du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet. Les dossiers de candidature seront reçus par le proviseur du lycée ou le directeur du CEG le plus proche pour les candidats des établissements publics et privés.

Les chefs d'établissements privés sont chargés du dépôt des dossiers de candidature de leurs élèves aux autorités concernées et doivent retirer les fiches d'inscription auprès du proviseur de lycée ou du directeur de CEG le plus proche de l'emplacement de l'établissement. Les dossiers peuvent également être reçus par le proviseur pour la CISCO (Circonscription Scolaire) d'Antananarivo Renivohitra ou encore le proviseur du lycée ou le directeur du CEG autorisé par la décision n° 802/2019-MENETP du 19 mars portant désignation des zones de recrutement des centres d'inscription des candidats libres ou les lycées nouvellement créés ayant reçu une autorisation pour toutes les circonscriptions scolaires.

CAE et CAP. Enfin, pour les examens et concours pour le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les écoles primaires (CAE/EP) et le certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Enseignement dans les écoles primaires (CAP/EP), les inscriptions seront ouvertes du 11 mai 2020 au 31 juillet 2020.