Maroc: Oussama Idrissi - Le Marocain élu meilleur joueur du mois de décembre en Eredivisie

Oussama Idrissi a été élu meilleur joueur du championnat néerlandais pour le mois de décembre. Avec lui dans l'équipe type, figurent Hakim Ziyech et Mohamed Ihattaren.

Oussama Idrissi a été l'homme dort du championnat néerlandais lors du mois de décembre 2019. Sa capacité à créer le danger et la précision de son pied droit ont été récompensé par l'Eredivisie puisque vendredi, le Lion de l'Atlas s'est vu décerner le titre honorifique de meilleur joueur du mois de décembre.

Ainsi, il est le joueur ayant créé le plus d'opportunité devant le but adverse (7 occasions franches). Le Marocain est également celui qui a le plus souvent tiré au but (11 tirs) et a de nouveau montré qu'il est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat avec 11 dribbles réussis. Déterminant dans le bon parcours de l'AZ Alkmaar en championnat cette saison, Oussama Idrissi en est aujourd'hui à 9 réalisations et 2 passes décisives en 18 matches.

L'AZ Alkmaar, qui a battu l'Ajax Amsterdam en décembre lors du choc de l'Eredivisie, occupe la deuxième place du championnat à 3 points des hommes d'Erik ten Hag. L'Ajax place d'ailleurs 5 joueurs dans l'équipe type du mois de décembre aux côté d'Idrissi et Ihattaren: Tagliafico, Tadic, van de Beek, Veltman et Ziyech.