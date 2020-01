Madagascar: Barea / Solo Razafimanantsoa - « On a besoin d'Ajorque pour aller au Mondial ! »

interview

Solo Razafimanantsoa reste un grand passionné du football.

Les Barea occupent au plus haut point les débats. Tout le monde a sa petite idée derrière la tête. C'est le cas notamment de Solo Razafimanantsoa, l'actuel entraîneur d'Euro Foot, un club qui fera ses débuts en Ligue 2. Comme l'expérience de ce technicien - qui est passé par l'Ajesaia et JET Mada dans les formations de jeunes - n'est plus à démontrer, il parle aujourd'hui des Barea en toute connaissance de cause. Jugez-en plutôt !

Midi Madagasikara : Les Barea rêvent d'aller au Mondial au Qatar. D'après vous, peut-on y arriver ?

Solo Razafimanantsoa : « Ce rêve est réalisable mais pas avec l'effectif actuel car il faut chercher à améliorer le rendement du groupe et rehausser le niveau. »

Midi : Le technicien que vous êtes a certainement une idée là-dessus ?

S.R. : « Pour tout vous dire, je me réjouis de l'arrivée d'Hery Bastien qui est un vrai meneur et dont le talent peut réellement servir les intérêts des Barea. Mais pour que cela aille au mieux, on a besoin de Ludovic Ajorque pour aller au Mondial au Qatar. C'est une véritable machine à buts. L'association de ces deux hommes ne peut qu'être bénéfique aux Barea. »

Midi : Mais Ajorque et Bastien ne peuvent pas tout faire seuls pour que cela marche.

S.R. : C'est vrai, mais dans sa composition actuelle, l'équipe a des indétrônables tels Morel, Mombris, Bolida, Carolus, Amada et Métanire.

Il reste, en fait, à voir si Mamy Gervais, également au top contre Metz, ne serait pas l'idéal pour former la charnière centrale avec Morel. Dans cet ordre d'idée, au vu de ce qu'il a montré aux 16èmes de finale de la Coupe de France, Bapasy peut monter d'un cran et prendre la place d'un vrai récupérateur. Cela signifie qu'il va falloir faire un choix sur nos milieux défensifs, et choisir entre Marco et le capitaine Abel Anicet, mais aussi Dimitri Caloin. Cela risque de faire l'objet d'une vraie bataille pour avoir une place de titulaire. Et Nicolas Dupuis se doit de faire son choix sur les hommes en forme du moment et pas sur les noms. Le succès est à ce prix. »